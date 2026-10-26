Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, participó de la audiencia pública convocada por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) para analizar la propuesta de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) de modificar los coeficientes zonales que determinan las tarifas del servicio.

Ads

Durante su participación, Katopodis cuestionó los nuevos incrementos impulsados por el Gobierno nacional y advirtió sobre la paralización de las obras de infraestructura necesarias para ampliar el acceso al agua potable y las cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

“Por indicación del Gobernador Kicillof, y en representación de todos y todas las bonaerenses nos presentamos en en la Audiencia Pública de AySA para rechazar el tarifazo y denunciar la estafa de su privatización”, explicó Katopodis.

Ads

En representación de todos y todas las bonaerenses, por indicación de @Kicillofok, me presenté en la Audiencia Pública de AySA para rechazar el tarifazo y denunciar la estafa de su privatización. ¿Para qué vender una empresa superavitaria que todos los argentinos, con mucho esfuerzo, logramos poner en equilibrio? Para que los grupos económicos amigos de Milei y Caputo hagan un negociado. El gobierno nacional decidió rematar AySA y hacer que sean los usuarios de 26 municipios bonaerenses y CABA quienes paguen las consecuencias. Estas tarifas ya sufrieron un incremento del 555%, muy por encima del 300% de inflación, y encima paralizaron casi 300 obras que estaban en ejecución en 2023. Como pasó ayer en Brasil, estas políticas van a tener un freno. No vamos a permitir que dejen a un país sin obra pública y a millones de ciudadanos sin agua ni cloacas por 30 años. — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) October 26, 2026

Y aseguró: “¿Para qué vender una empresa superavitaria que todos los argentinos, con mucho esfuerzo, logramos poner en equilibrio? Para que los grupos económicos amigos de Milei y Caputo hagan un negociado”.

“El gobierno nacional decidió rematar AySA y hacer que sean los usuarios de 26 municipios bonaerenses y CABA quienes paguen las consecuencias”, afirmó Katopodis y además explicó que “estas tarifas ya sufrieron un incremento del 555%, muy por encima del 300% de inflación, y encima paralizaron casi 300 obras que estaban en ejecución en 2023”.

Ads

“Como pasó ayer en Brasil, estas políticas van a tener un freno. No vamos a permitir que dejan a un país sin obra pública y a millones de ciudadanos sin agua ni cloacas por 30 años”, concluyó.

La propuesta presentada por AySA contempla aumentos para el 60% de los hogares de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, con una suba promedio del 22,6%. De aprobarse, cerca de 2 millones de hogares pasarán de pagar $29.116 mensuales más impuestos a $35.710, a valores de septiembre de 2026 y sin contemplar las actualizaciones por inflación.

En los últimos tres años, las tarifas de AySA aumentaron un 555% en términos nominales y la recaudación por el cobro del servicio creció un 135% en términos reales. Sin embargo, la inversión destinada a obras de agua y saneamiento cayó un 75% en términos reales.

Ads

Esta situación se refleja en la paralización de los proyectos de infraestructura. Entre 2019 y 2023, AySA finalizó 1.307 obras destinadas a mejorar y ampliar los servicios. En diciembre de 2023 había 273 obras en ejecución, mientras que, a mayo de 2026, ninguna registraba avance físico y el Gobierno nacional no había iniciado nuevos proyectos.

La falta de inversión tiene un impacto directo sobre las condiciones de vida de millones de personas. Actualmente, en el AMBA, 3,7 millones de habitantes (24,5%) no tienen acceso al agua de red y 5,5 millones (36,4%) no cuentan con servicio de cloacas.

Según afirmaron desde el Ejecutivo bonaerense, cuestionan “una política que incrementa el costo de los servicios públicos para los usuarios sin garantizar las inversiones necesarias para sostener, mejorar y ampliar la infraestructura” y remarcaron “que el acceso al agua potable y al saneamiento constituye un servicio esencial para la salud pública, el desarrollo de las comunidades y la calidad de vida de la población. Por eso, cualquier discusión sobre el esquema tarifario debe estar acompañada de un plan de obras e inversiones que permita ampliar la cobertura y garantizar el acceso a estos servicios”.