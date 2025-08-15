Gabriel Katopodis visitó Escobar y junto al intendente Ariel Sujarchuk, recorrieron el Centro de Monitoreo y Prevención Comunitaria local y los trabajos que se desarrollan en el Polo Educativo Superior, ubicado en la localidad de Ingeniero Maschwitz.

La reforma y ampliación del Centro de Monitoreo y Prevención Comunitaria de Escobar consistió en la intervención de un edificio de 2.065 m2 para ubicar 18 nuevas dependencias. El edificio está dividido en 4 volúmenes, conectado mediante puentes, generando un edificio tipo claustro, con una plaza central que servirá como espacio de esparcimiento para los trabajadores.

En este sentido, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense explicó: “Este es un edificio de 2.065 m² que ampliamos desde la Provincia y donde hoy funcionan más de 2.000 cámaras. La seguridad es una preocupación de todos nosotros, todos los días, y lo que sabemos hacer con Kicillof y Ariel es invertir en más equipamiento, en renovar la tecnología y generar más presencia en la calle”.

Y aseguró: “Del otro lado, lo que hay es un gobierno nacional que le sacó el Fondo de Seguridad a los bonaerenses y en dos años no tomó una sola decisión para los vecinos de Escobar”.

Luego, Katopodis y Sujarchuk recorrieron los trabajos de ampliación en el Polo Educativo Superior. La intervención, que beneficiará a más de 7.500 alumnos y alumnas de la región, contempla la recuperación integral del interior de la casona existente en unos 1.500 m2, con el fin de garantizar condiciones óptimas de habitabilidad, así como la adecuación de su envolvente edilicia.

“La universidad pública es de esos valores que vamos a defender, es un orgullo y tiene un gran sentido de pertenencia para toda la comunidad educativa. ¿Vamos a permitir que la motosierra también entre en Escobar? No, lo vamos a impedir”, expresó Katopodis.

Complementariamente, y con el propósito de ampliar la capacidad funcional del conjunto, se proyecta la incorporación de un nuevo volumen edilicio que alojará espacios destinados a comedor, cocina, tres salas de reuniones, sala de lectura y núcleos sanitarios.

La ampliación del Polo Educativo de Ingeniero Maschwitz, junto con la reparación de sus cubiertas, fortalece el proceso de consolidación del nivel educativo que este centro brinda desde 2016. Su amplia propuesta académica, articulada con más de veinte universidades, facultades e instituciones públicas y privadas, se verá potenciada con esta mejora en la infraestructura.

En el Municipio de Escobar, la Provincia realiza una inversión de $60.444 millones para la ejecución de 55 obras y proyectos que benefician a 256.268 personas. De este total, 38 corresponden a Infraestructura para los Sistemas de Ciudades; 9 de Conectividad y Logística; 4 de Infraestructura del Cuidado; y 4 de Gestión Integrada del Recurso Hídrico.