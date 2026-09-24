En el marco de la jornada, se repasaron las distintas intervenciones que el Ministerio desarrolla en la región en el marco del Plan de Gestión del Riesgo frente al Cambio Climático, ante un escenario de alta acumulación hídrica y la presencia de extremos climáticos como El Niño. Las acciones se organizan en tres líneas de trabajo: obras hidráulicas estratégicas; Planes Directores de desagües pluviales; y tareas de limpieza y saneamiento de cursos de agua mediante el sistema de horas máquina, se informó oficialmente.

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De la jornada participaron intendentes y representantes de los municipios de Adolfo Alsina, Coronel Pringles, Salliqueló, Daireaux, Bolívar, General La Madrid y Guaminí; CARBAP; Sociedad Rural de Guaminí; Sociedad Rural de Daireaux; productores agrícola-ganadero; cooperativas; representantes del sector turístico; e integrantes de la sociedad civil.

Durante el encuentro, Katopodis señaló: “Estuvimos en Carhué presentando las acciones y las obras que la Provincia lleva adelante frente al cambio climático en la Subregión C del Comité de Cuenca del río Salado. Es la continuidad de este espacio como lugar de trabajo, pero también la demostración de que el diálogo es posible entre actores de distintos sectores políticos y productivos.

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Y continuó: “Estamos poniéndole mucho esfuerzo en fortalecer y normalizar los Comités de Cuenca en la Provincia. Es fundamental que haya una mesa que se reúna, que planifique, que discuta, que tome decisiones y que organice las prioridades”.



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