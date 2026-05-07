“Esta es una obra de ingeniería estructural y una de las intervenciones centrales para mitigar las inundaciones en la ciudad. Lo hicimos junto a vecinos y vecinas damnificados, y a actores locales que llevan mucho tiempo trabajando en este proyecto”, dijo Gabriel Katopodis.

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Y añadió : “Es una obra emblemática que estamos concretando en un momento muy difícil y en una ciudad donde no gobierna nuestro espacio político. Queremos seguir construyendo consenso social, rendir cuentas de cómo avanzan las etapas y cómo estamos monitoreando su impacto”.

Del evento también participaron el intendente de San Antonio de Areco, Francisco Ratto; el intendente de San Andrés de Giles, Miguel Ángel Gesualdi; el rector de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, Jerónimo Ainchil; el subsecretario de Recursos Hídricos, Néstor Álvarez; y actores políticos y sociales de la región.

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Según se informó oficialmente, la obra comprende la canalización del cauce del río aguas abajo de la ex Ruta Nacional 8, a lo largo de una extensión de 12,4 km, que permitirá duplicar la sección actual de 30 m a 60 m aproximadamente, para mejorar la capacidad de conducción del agua y evitar desbordes que puedan producir inundaciones.

Además, sobre la traza de la obra se presentan intervenciones en puentes vehiculares. Por un lado, el puente de la ex Ruta Nacional 8, ubicado al inicio del trayecto, que cuenta con un proyecto en circuito para su futura ampliación.

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Vale destacar que la ejecución de esta infraestructura no interrumpe el desarrollo de los trabajos hidráulicos.