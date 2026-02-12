"Esta reforma laboral no es para los que laburan, es para las grandes corporaciones que son los únicos ganadores en la Argentina. El Gobierno de Milei es una máquina de destruir PyMEs y empleos formales. Hoy en la Argentina está mal el que trabaja, está mal el que produce, está mal el comerciante, el docente, el jubilado. Son muy poquitos los que en estos dos años de Milei les fue bien”, sostuvo Gabriel Katopodis.

Y añadió “Nos oponemos a esta ley porque es la ley que necesita el modelo de país de Milei, que destruye los puestos de trabajo bien pagos para que ganen los empresarios y pierdan todos los demás. El país va en el rumbo equivocado y esta ley también”.

"Es una ley que le mete la mano en el bolsillo a los jubilados y va en contra de las familias argentinas, que están cada vez más desorganizadas en su vida porque hay que tener 4 trabajos para llegar a fin de mes, impidiendo la planificación del tiempo de descanso. El sacrificio no se traduce en más trabajo ni en más alivio para las y los argentinos”, continuó el Ministro de Axel Kicillof.

"La reforma laboral de Milei no ayuda ni responde a la pregunta de qué van a trabajar los argentinos en el futuro. Tampoco aborda la cuestión de la inteligencia artificial, no sirve para potenciar la economía del conocimiento ni la biotecnología, no aborda la automatización de los procesos industriales, la industria 4.0 y hasta deroga la ley de teletrabajo que se votó hace cinco años. Es una ley que nos lleva para atrás", finalizó Katopodis.

