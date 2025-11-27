"Compartimos la última jornada del Observatorio de Obras y Servicios Públicos para repasar los resultados y los logros de este año gracias al aporte de las más de 40 instituciones que lo integran. Este es un espacio que nos permite mejorar la manera de hacer obras en la Provincia, de repensar el Estado y de organizar el territorio”, expresó Gabriel Katopodis.

Y continuó: “Creemos que la Argentina va a ser mejor si dialogamos con otros, si tenemos estos aportes en materia de conocimiento, de experiencia y del saber hacer para que nuestra provincia tenga un rol fundamental en la construcción de un país federal”.

Vale destacar que a lo largo del año se desarrollaron más de 20 encuentros, que reunieron a 600 participantes y 30 especialistas, con aportes destinados a fortalecer 16 políticas estratégicas del Ministerio.

El proceso permitió consolidar avances concretos en transparencia, planificación, sostenibilidad, innovación, género y modernización normativa, fruto del trabajo articulado con 45 instituciones de diversos sectores.

