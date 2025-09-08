“Hoy la provincia de Buenos Aires le puso un freno a Milei”, destacó Gabriel Katopodis tras imponerse en la Primera Sección Electoral.

Y añadió: “Quisieron imponer un país partido en dos y muy injusto. Hoy ese proyecto se termina. El pueblo bonaerense le dijo que no a este modelo de ajuste que exige un enorme sacrificio sin resultados”.

“Esta es una sociedad que no baja los brazos, que cuida del otro, que no acepta el destrato y que siempre ha peleado por sus derechos”, concluyó el Ministro de Infraestructura de la Provincia.



