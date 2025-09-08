Katopodis tras ganar la Primera Sección: "La provincia de Buenos Aires le puso un freno a Milei"
El funcionario de Axel Kicillof y legislador electo destacó el triunfo de Fuerza Patria en territorio bonaerense.
“Hoy la provincia de Buenos Aires le puso un freno a Milei”, destacó Gabriel Katopodis tras imponerse en la Primera Sección Electoral.
Y añadió: “Quisieron imponer un país partido en dos y muy injusto. Hoy ese proyecto se termina. El pueblo bonaerense le dijo que no a este modelo de ajuste que exige un enorme sacrificio sin resultados”.
“Esta es una sociedad que no baja los brazos, que cuida del otro, que no acepta el destrato y que siempre ha peleado por sus derechos”, concluyó el Ministro de Infraestructura de la Provincia.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión