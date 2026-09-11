En el marco de la recorrida, Gabriel Katopodis señaló: “En San Vicente seguimos trabajando junto al municipio para mejorar la infraestructura urbana y dar respuestas concretas a las necesidades de la comunidad. Estas obras de pavimento y de infraestructura en las viviendas permiten ordenar la circulación, mejorar la conectividad y garantizar mejores condiciones de vida para miles de vecinos de Alejandro Korn”.

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En ese sentido, en la localidad avanzan las obras de bacheo en las calles Brasil y San Martín, dos arterias claves para el ordenamiento y la conectividad de la zona.

La renovación del pavimento beneficiará a más de 30 mil habitantes de la zona, garantizando una circulación más ágil y segura, jerarquizando el acceso al centro comercial y mejorando de manera directa la calidad de vida y los tiempos de viaje de la comunidad. Además, los funcionarios supervisaron los trabajos de infraestructura domiciliaria en el marco del programa 200 viviendas, que beneficiará a más de 200 familias, se informó oficialmente.

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