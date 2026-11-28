Gabriel Katopodis participó del cierre del encuentro "Coordinar para Ganar", realizado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde distintos dirigentes debatieron sobre cómo construir una mayoría democrática de cara a las elecciones de 2027.

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Durante su intervención, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense sostuvo que el próximo gobierno deberá tener como principal objetivo la generación de empleo. "El próximo gobierno tiene que ser medido por su capacidad de generar cientos de miles de puestos de trabajo bien pagos", afirmó.

En ese sentido, planteó la necesidad de construir un acuerdo político amplio y cuestionó la orientación del Gobierno nacional. "Tenemos que construir un acuerdo amplio con una premisa muy clara: que ningún gobierno extranjero, ninguna embajada ni ningún multimillonario decida los destinos de la Argentina. Los argentinos tenemos que poder decidir nuestro futuro", expresó.

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Además, lanzó una definición sobre la postura que debería adoptar el espacio opositor: "Todo lo que viene de un gobierno que ajusta y saquea a la Argentina se vota en contra. Todo, sin comas".

Sin embargo, Katopodis advirtió que el rechazo a las políticas de Javier Milei no alcanza por sí solo para construir una alternativa. "No alcanza con oponernos. Tenemos que ofrecerle a la sociedad algo diferente, un proyecto que vuelva a poner en el centro el trabajo, la producción y las oportunidades", señaló.

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El funcionario también se refirió a la necesidad de alcanzar acuerdos internos y respaldar a quien mejor represente ese proyecto. "El que mejor llegue para representar ese proyecto tiene que contar con el respaldo de todos", sostuvo.

En otro tramo de su exposición, remarcó la importancia de la participación ciudadana y de recuperar el entusiasmo social. "No hay manera de dar estas discusiones sin movilizar a la gente y convocarla a participar", afirmó.

"Habremos hecho bien las cosas si logramos que el desánimo y el bajón no marquen el rumbo. Si somos capaces de recuperar el entusiasmo, las ganas y la convicción de que hay otro camino", agregó. Y concluyó: "Hay que volver a entusiasmar a la Argentina".

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En la última mesa del encuentro, titulada "Argentina 2027: ¿cómo construir una mayoría democrática?", también participaron los diputados nacionales Guillermo Michel, Emilio Monzó, Martín Lousteau y Maximiliano Ferraro, junto a la senadora Juliana Di Tullio. La conversación fue moderada por el exministro de Cultura Pablo Avelluto.

La actividad fue organizada por Le Monde diplomatique, Democracia en Red, la Fundación Argentina por Venir y el Centro de Estudios para la Recuperación Argentina. El objetivo fue debatir alternativas de coordinación entre distintos sectores del campo democrático para transformar esa articulación en poder político y social.