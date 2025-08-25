El gobernador Axel Kicillof comenzó esta semana con una agenda distinta, marcada por la veda electoral que impide inaugurar obras y lanzar programas de gobierno. En su lugar, recorrerá proyectos en marcha, participará de actividades sindicales y pondrá el acento en la salud pública y la seguridad en la Provincia.

Este lunes, en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, encabezará la entrega de condecoraciones San Miguel Arcángel a 32 efectivos de la Policía Bonaerense por su labor en procedimientos de alto riesgo.

El martes, se trasladará a Ensenada para participar del cierre del Primer Encuentro Multisectorial sobre Marina Mercante, Industria Naval y Vías Navegables, organizado por gremios portuarios que reúnen a 23 sindicatos del sector. El acto, bajo el lema “soberanía, trabajo digno y salarios justos”, se dará en el marco del debate legislativo por el decreto 340, que generó rechazo por sus implicancias laborales.

El miércoles, en Pilar, compartirá un acto junto al ministro de Salud Nicolás Kreplak y trabajadores del sector bajo el lema “La Fuerza de la Salud”. Allí se buscará reforzar el compromiso con el sistema público de salud.

El jueves, el mandatario recorrerá obras en Mercedes y Luján. En Mercedes visitará el Paseo Ribereño, una obra con 91% de avance y más de 6.600 millones de pesos de inversión, y luego el Instituto Unzúe, que funciona como centro de jubilados y CAPS. Más tarde, en Luján, supervisará las obras de mejoramiento del río Luján –con una inversión de 28.500 millones para prevenir inundaciones–, el puente Gogna, y el taller protegido municipal de producción, donde trabajan personas con discapacidad en proyectos de integración social y laboral.

Por último, el viernes tiene previsto visitar Almirante Brown, donde realizará nuevas recorridas de obras, a confirmar en las próximas horas.