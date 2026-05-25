El gobernador bonaerense Axel Kicillof publicó este domingo un mensaje por el 25 de Mayo con fuertes críticas al rumbo económico del gobierno de Javier Milei y una defensa de la soberanía nacional.

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A través de sus redes sociales, el mandatario provincial aseguró que “tenemos la obligación de mantener vivo el amor por la Patria que demostraron quienes defendieron nuestra soberanía” y advirtió sobre los riesgos de “entregar” los recursos del país.

Tenemos la obligación de mantener vivo el amor por la Patria que demostraron quienes defendieron nuestra soberanía. En este mundo en transición, lo peor que podemos hacer es entregarla, desarmar nuestra industria y poner en venta los recursos naturales que son de todos. El futuro… pic.twitter.com/1xyWg3jJv3 — Axel Kicillof (@Kicillofok) May 25, 2026

“En este mundo en transición, lo peor que podemos hacer es entregarla, desarmar nuestra industria y poner en venta los recursos naturales que son de todos”, expresó Kicillof en un mensaje con fuerte tono político.

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Además, sostuvo que “el futuro de la Argentina no se construye con odio ni sometimiento, sino con respeto, cooperación y orgullo por lo nuestro”.

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El posteo del gobernador bonaerense se dio en el marco de los actos y mensajes por el Día de la Patria, en una jornada marcada también por el Tedeum en la Catedral Metropolitana y los cruces políticos entre oficialismo y oposición.

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Kicillof cerró su publicación con una consigna que apuntó directamente contra el modelo libertario del Gobierno nacional: “¡Patria sí, colonia no!”.