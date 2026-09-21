Axel Kicillof calificó como "muy impresionante" su acto en Avellaneda del sábado y destacó el crecimiento territorial que experimentó su espacio en los últimos meses. "El año pasado que lanzamos MDF se fueron gestando otros MDF sectoriales, de cultura, de deportes, de jóvenes. Todos circulan por provincias", dijo.

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Y añadió en declaraciones televisivas: “Hay ganas, se está gestando esa chispa del peronismo, del campo popular, que viene a reemplazar el desánimo y la bronca y terminar con esta pesadilla y buscar la herramienta”.

Además, aprovechó para pegarle a Javier Milei: “Ante esta nueva etapa global, hay cosas que no hay que hacer, como destruir la universidad, la ciencia, tu tecnología; es demencial lo que está haciendo Milei. Estos ajustes son graves, y en la etapa actual no podés destruir lo que tenés”.

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De esta manera, Kicillof gana terreno en el marco de la interna opositora y desafía el poder de Cristina, La Cámpora, el PJ más tradicional y al massismo.

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