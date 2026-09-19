El gobernador encabezó un plenario federal en Avellaneda y llamó a construir una opción para enfrentar al gobierno de Javier Milei en las próximas elecciones de 2027. Durante el acto, el mandatario aseguró: “Cuenten conmigo para que el año que viene haya una alternativa para terminar con este modelo”.

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“Estamos acá para comprometernos a construir una alternativa. No alcanza con resistir: tenemos que ofrecer una esperanza para el pueblo argentino”, planteó Kicillof durante su discurso, en el que también cuestionó el rumbo económico del gobierno de Javier Milei.

Además, dejó varios mensajes hacia dentro del PJ: “Una alternativa no se construye desde una oficina”. “Las nuevas canciones se componen colectivamente y de abajo para arriba”, agregó en referencia a las críticas recibidas por parte de La Cámpora por construir su propio espacio político.

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Kicillof también dejó definiciones sobre el rol que imagina para el peronismo en la reorganización opositora. Sostuvo que el movimiento debe ser “la columna vertebral de la construcción que se viene”, aunque advirtió que “con el peronismo solo no nos va a alcanzar”.

Por eso llamó a incorporar “sectores políticos y sociales que nunca militaron con nosotros” y rechazó que esa mayoría pueda surgir “de una negociación secreta entre dirigentes, a espaldas de la sociedad”. “La tenemos que construir a la luz del día”, afirmó. Más adelante, también se refirió a la situación procesal de Cristina Fernández de Kirchner y aseguró que “está injustamente presa” y destacó que “la gente vivía mejor” en los gobiernos que condujo justo a Néstor Kirchner.

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Kicillof concentró buena parte de su discurso en cuestionar el rumbo económico del Gobierno. “El año que viene tenemos que cambiar el rumbo económico de la Argentina”, afirmó, y sostuvo que “no hay estabilidad si las familias no llegan a fin de mes, no hay orden si los hogares están tapados de deuda”.

El gobernador repitió una de las consignas que más aplausos despertó entre los asistentes: “El problema no sos vos, es Milei”, y aseguró que “la resignación es el verdadero triunfo cultural y psicológico de este modelo”. Sobre el final de ese tramo llamó a “resistir y aguantar porque falta menos para terminar con esta pesadilla”.

También defendió la gestión bonaerense como contracara de la administración nacional. “En la provincia de Buenos Aires hacemos exactamente lo contrario al Gobierno de Milei”, sostuvo, y agregó que su distrito “no se va a arrodillar ante el Gobierno”.

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El plenario federal de Avellaneda reunió a dirigentes de distintas provincias, sindicatos y organizaciones políticas y sociales vinculadas al espacio que impulsa Kicillof. Hubo diez mesas de trabajo que abarcaron los ejes de: Comunidad y Organización; Trabajo y Producción; Educación Pública; Mujeres y Diversidad; Cultura y Deportes; Obra Pública y Hábitat; Juventudes; Seguridad y Justicia; Ciencia y Universidad.