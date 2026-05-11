El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a apuntar contra las políticas económicas del presidente Javier Milei y esta vez cuestionó el denominado “Súper RIGI”, el nuevo régimen de beneficios impositivos y aduaneros anunciado por el Gobierno nacional para atraer inversiones.

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“¿Quién va a invertir si no se vende, si tenés la mitad de las máquinas paradas con una lona encima?”, lanzó Kicillof durante una entrevista con Radio 10, donde también aseguró que “la inversión extranjera durante la etapa de Milei está en valores negativos”.

El mandatario bonaerense sostuvo que el riesgo de este tipo de programas es “darle condiciones especiales a sectores que igual les va bien” y afirmó que “simplemente es permitir que las rentabilidades sean extremadamente altas”.

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“Un RIGI con más beneficios es lo mismo. Terminan dándole beneficios especiales desde el Estado con tal de hacer anuncios y andar diciendo que todo es un éxito”, criticó.

💥 "TODA LA ACTIVIDAD COMERCIAL, MINORISTA Y MAYORISTA, ESTÁ DESTRUIDA"



🎙️ La definición de Axel Kicillof, Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, en comunicación con @Gatosylvestre.#MañanaSylvestre pic.twitter.com/rJ3wSWH2Vj — Radio 10 - AM 710 (@Radio10) May 11, 2026

Además, cuestionó que esos beneficios no alcancen a las pequeñas y medianas empresas nacionales. “¿Qué sentido tiene darle condiciones especiales que no tienen las Pymes, las empresas nacionales? Porque suelen ser inversiones extranjeras, que encima no llegan”, remarcó.

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Kicillof también describió un escenario económico complejo en distintas provincias del país. “Anduve por varias provincias y la situación es cada vez más dramática”, señaló.

En ese marco, afirmó que el Gobierno nacional “usa los recursos que se recaudan en las provincias para sostener a los poquitos sectores que no generan trabajo” y apuntó contra el modelo económico libertario.

Caputo anunció días atrás la creación del denominado “Súper RIGI”.

“Hay actividades extractivas, algo de actividad primaria e intermediación financiera. Esos son los sectores con los cuales pretenden sacar adelante el país, pero cada día nos enteramos de empresas que cierran, con un consumo masivo y la actividad comercial destruida”, sostuvo.

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Finalmente, advirtió sobre una caída general de la economía. “No hay mercado interno y el dólar no le conviene al exportador. Estamos entrando en una situación con una caída económica general y un Estado que cada vez se retira más”, concluyó.

Qué es el “Súper RIGI”

El Ministerio de Economía anunció días atrás la creación del denominado “Súper RIGI”, un esquema que amplía beneficios fiscales y aduaneros para proyectos estratégicos vinculados a recursos naturales e industrias tecnológicas.

Según informó el Gobierno nacional, el régimen busca fomentar inversiones en sectores como la cadena del litio, baterías, hidrógeno verde, plantas de GNL, reactores nucleares modulares, paneles solares, turbinas eólicas, autos eléctricos y desarrollos petroquímicos, entre otros.