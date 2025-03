Este sábado 15, en el marco de las atribuciones que le confiere la Constitución de la Provincia, Axel Kicillof firmó el Decreto 367/2025, mediante el cual se convoca al pueblo bonaerense a Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), estableciendo el 13 de julio de 2025 como fecha para su realización.

Tal como lo habíamos adelantado en LANOTICIA1.COM , desde las filas del propio peronismo están demorando tratar el tema sobre el que el Gobernador pidió “celeridad” durante la apertura del periodo legislativo 2025. Así lo afirmó la diputada del Frente Grande, Susana González, quien forma parte de la comisión de Reforma Política y del Estado que se reunió esta semana para tomar conocimiento de los diferentes proyectos sobre el sistema electoral que están pendientes de tratamiento.

En la previa a dicho encuentro, la legisladora por Ensenada había advertido: “No se va a avanzar en nada porque es una reunión informativa donde no se vota nada, porque no es reunión de comisión con orden del día, se convocó sin temario”. El jueves la comisión se reunió y resolvió convocar a expertos y funcionarios para que informen sobre el tema; en ese contexto González espetó: "Están demorando esto para que el gobernador no tenga tiempo y tenga que convocar a las PASO", y se retiró de la sala.

Posteriormente, en diálogo con LANOTICIA1.COM , la diputada que responde a Mario Secco relató sobre lo ocurrido: “El presidente de la comisión (Emiliano Balbín), después de la discusión que tuve ayer no me informó nada; pero lo que se organizó es una serie de charlas para que vayan (Carlos) Bianco, (Alejo) Ramos Padilla y otros funcionarios”.

“Nada, es verso todo, lo están dilatando y es meterle un palo más en la rueda a Axel Kicillof, de propios y de ajenos. Así que no se resolvió nada, más que una serie de charlas para la nada”, advirtió la legisladora augurando la decisión del Gobernador. En el decreto, Kicillof subaya que “la facultad para modificar el régimen electoral provincial es exclusiva de la Legislatura Bonaerense. Sin embargo, la Legislatura aún no ha tratado ni resuelto dicha modificación”.

“En este marco, ante la vigencia de la Ley que establece la realización de las PASO en la Provincia de Buenos Aires, y hasta tanto la Legislatura sancione o rechace su suspensión, corresponde dar cumplimiento a la normativa en vigor, fijando una fecha para su realización y avanzando en la organización del proceso electoral”, se añade en el texto.

En el documento pone de relieve los cambios en el escenario político establecidos por la administración de Javier Milei como un condicionante: “Recientemente, el Gobierno Nacional ha promovido la suspensión de las PASO a nivel nacional para el presente año, alterando un principio no escrito de nuestra cultura democrática, según el cual las reglas electorales no deben modificarse en un año electoral. Esta decisión ha generado incertidumbre institucional en relación con la organización de los comicios”.

Y continúa explicando que “para garantizar el buen desarrollo de los mismos, se han presentado en la Legislatura Provincial distintos proyectos de ley que proponen la suspensión de las PASO en las categorías provinciales y municipales. Estas presentaciones formalizan lo que buena parte de las fuerzas políticas ya habían manifestado: su acuerdo con la suspensión de las PASO en la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de armonizar el sistema electoral provincial con el régimen que regirá para la elección de diputados nacionales”.

Seguidamente, en el decreto se subraya que "la facultad para modificar el régimen electoral provincial es exclusiva de la Legislatura Bonaerense. Sin embargo, la Legislatura aún no ha tratado ni resuelto dicha modificación. En este marco, ante la vigencia de la Ley que establece la realización de las PASO en la Provincia de Buenos Aires, y hasta tanto la Legislatura sancione o rechace su suspensión, corresponde dar cumplimiento a la normativa en vigor, fijando una fecha para su realización y avanzando en la organización del proceso electoral.

El documento concluye con la posición clara del Ejecutivo bonarense: “Ahora bien, cumplida esta obligación legal, el Poder Ejecutivo Provincial reitera su posición: la suspensión del régimen de las PASO para 2025 en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires y el establecimiento de las adecuaciones de los plazos electorales y demás disposiciones necesarias para el normal desarrollo de los comicios generales previstos para el año en curso”.