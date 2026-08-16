El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a cuestionar al presidente Javier Milei y puso el foco en el endeudamiento de los hogares argentinos. Lo hizo a través de una columna de opinión publicada en La Gaceta de Tucumán, donde sostuvo que la creciente morosidad de las familias dejó de ser un problema individual para convertirse en un “drama social”.

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En el artículo, titulado “Argentina, no sos vos”, Kicillof aseguró que más del 60% de la población adulta tiene algún tipo de deuda, lo que representa, según los datos que cita, alrededor de 21 millones de personas. También afirmó que cerca de 6 millones ya no logran cumplir con sus obligaciones financieras y se encuentran en situación de mora.

El mandatario bonaerense remarcó además el fuerte crecimiento de la morosidad en distintos sectores del sistema financiero. De acuerdo con los números incluidos en su columna, pasó del 2,5% al 12,8% en los bancos, del 5,7% al 24,5% en billeteras digitales y del 10,5% al 36,4% en tarjetas de consumo.

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Kicillof sostuvo que el problema tiene además una característica diferente a la de otros períodos: cada vez más familias se endeudan para sostener gastos cotidianos, en lugar de utilizar el crédito para comprar bienes, acceder a una vivienda o realizar inversiones.

Según planteó, los hogares recurren a préstamos y tarjetas para comprar alimentos y medicamentos, pagar alquileres y servicios o cancelar deudas anteriores.

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Lejos de ser un asunto individual, como se burla el Presidente, la morosidad de los hogares es un verdadero drama social de nuestro país. Con millones de familias endeudadas para sobrevivir no hay futuro posible y eso tiene un solo responsable: Milei y su modelo económico.



Mi… — Axel Kicillof (@Kicillofok) August 16, 2026

La crítica a Milei

Uno de los principales ejes de la columna fue la respuesta que, según Kicillof, dio Milei frente al crecimiento del endeudamiento. El gobernador bonaerense cuestionó que el Presidente lo presente como un problema personal y recordó la frase del mandatario en la que sostuvo que “nadie les puso una pistola en la cabeza” a quienes tomaron créditos.

Para Kicillof, esa mirada representa una concepción de “Estado desertor”, porque desplaza la responsabilidad hacia quienes se endeudan y deja fuera de discusión las políticas económicas.

“Si millones de familias empiezan a endeudarse al mismo tiempo para comprar alimentos, pagar servicios, sostener un comercio o llegar a fin de mes, ya no estamos frente a una suma de errores individuales: estamos frente a las nefastas consecuencias del modelo económico”, sostuvo.

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En esa línea, atribuyó el crecimiento de la morosidad a las consecuencias que, según su interpretación, tuvo el programa económico de Milei sobre salarios, jubilaciones, empleo y actividad económica.

También cuestionó la política financiera del Gobierno nacional y sostuvo que las condiciones actuales del acceso al crédito contribuyeron a profundizar el problema.

“Después de empujar a millones de argentinos hacia el endeudamiento para llegar a fin de mes, el Presidente les echa la culpa”, afirmó.

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La mirada hacia 2027

La columna se publica además en un contexto de creciente proyección nacional de Kicillof de cara a 2027. El gobernador viene profundizando la construcción política del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), con actividades que exceden las fronteras de la provincia de Buenos Aires.

El espacio que responde al mandatario bonaerense ya comenzó a desplegarse en otros distritos y busca posicionar a Kicillof dentro de la discusión sobre el futuro del peronismo y una eventual alternativa al Gobierno de Milei.

Aunque las candidaturas todavía no están definidas, el gobernador aparece entre los dirigentes que distintos sectores del peronismo observan para el escenario presidencial de 2027. En ese marco, sus cuestionamientos al modelo económico de Milei también forman parte de la construcción de una propuesta política alternativa.

Hacia el final de su columna, Kicillof planteó que el próximo gobierno deberá reconstruir las condiciones para que las familias puedan volver a vivir de su trabajo y no del crédito, recuperar salarios, generar empleo de calidad y fortalecer la protección social.

Para el gobernador, el endeudamiento de los hogares dejó de ser solamente un problema financiero y pasó a ser uno de los principales problemas sociales y políticos del país.

“El desafío del próximo gobierno será, por lo tanto, mucho más profundo que ofrecer líneas de refinanciación o aliviar temporalmente las deudas existentes”, sostuvo Kicillof, quien cerró su análisis con una fuerte definición sobre el rumbo económico argentino.