El gobernador bonaerense Axel Kicillof volvió a cuestionar al Gobierno nacional por la parálisis de la obra pública y la falta de mantenimiento en rutas nacionales que atraviesan el territorio bonaerense. Desde Mar del Plata, donde encabezó la apertura de la etapa final de los Juegos Bonaerenses 2025, el mandatario expresó su preocupación por la situación crítica de la Ruta Nacional 3, uno de los corredores más transitados del centro de la Provincia.

“La Ruta 3, la 5, la 7… todo el país está viviendo lo mismo”, dijo Kicillof en diálogo con la periodista Laura Lopardo, en una entrevista difundida por Verte Azul, Noticias Las Flores y Urbana FM. El mandatario remarcó que Vialidad Nacional no ha dado respuestas mientras los vecinos autoconvocados siguen reclamando cada semana por mayor seguridad vial.

Durante la entrevista, el Gobernador también cuestionó los planes de privatización de rutas impulsados por el Ejecutivo nacional. “La plata la pone el Estado y la ganancia va para el privado”, sostuvo, en alusión al modelo de concesión que impulsa la administración de Javier Milei.

Pese al contexto económico, Kicillof destacó que la Provincia continúa invirtiendo en infraestructura vial, con obras en marcha en la Ruta 2 y la Ruta 11, dos corredores turísticos clave que unen la región metropolitana con la costa atlántica.

“Es prácticamente la única obra pública activa en toda la Argentina”, subrayó el mandatario, quien atribuyó la parálisis de proyectos nacionales a decisiones del Gobierno libertario. Las declaraciones de Kicillof se suman a sus recientes críticas al recorte de fondos para educación y salud.

