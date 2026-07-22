El gobernador Axel Kicillof encabezó este miércoles la inauguración formal de una nueva Estación Transformadora Rural (ET) en el municipio de Salto, junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; y el intendente local, Ricardo Alessandro. En tanto, también recorrió los avances de las obras de adecuación del cauce del Río Areco.

Ads

En ese marco, Kicillof afirmó: “Hoy inauguramos una obra eléctrica muy importante, que elimina el techo de crecimiento que sufría Gahan: no solo beneficiará a los vecinos de la localidad, sino que permitirá que más familias y nuevas empresas vengan a crecer y desarrollarse en el distrito”. “Esta jornada refuta la idea de que el Estado no sirve y hay que eliminarlo: aquí no hay futuro posible si no es con un Estado presente, que acompaña con obra pública para que el sector privado pueda invertir y generar trabajo”, agregó.

En tanto, Kicillof y Bianco recorrieron la obra de ampliación del Centro Universitario del Programa Puentes, que mejorará las condiciones de cursada de los y las estudiantes. En ese marco, se entregaron diplomas a egresadas de la Diplomatura en Gestión y Desarrollo de Centros Universitarios, carrera dictada por docentes de la Universidad Nacional de Quilmes.

Ads

“En el interior de la provincia tenemos un problema estructural que hace que muchos pibes y pibas que quieren estudiar en la universidad deban irse de sus pueblos: el Programa Puentes llegó para resolverlo y fortalecer el arraigo”, sostuvo el Gobernador, y añadió: “Mientras el Gobierno nacional cierra y desfinancia las universidades, nosotros abrimos y ampliamos centros universitarios que achican la brecha de desigualdad: la educación no implica solo un beneficio individual, sino sobre todo un mayor potencial para toda la comunidad”.

La nueva planta eléctrica y la línea de media tensión permiten suministrar energía a la localidad de Gahan, con capacidad para abastecer a más de 2.700 nuevos usuarios residenciales. Esta obra mejora la calidad del servicio eléctrico en áreas rurales, reduce las caídas de tensión y promueve el desarrollo productivo y comercial de la región.

Ads

Durante la jornada, el Gobernador otorgó 281 escrituras gratuitas a familias del distrito. De esta manera, se alcanza un total de 895 títulos de propiedad entregados en Salto a través del programa “Mi Escritura, Mi Casa”.

“Hoy es un día muy importante porque hemos inaugurado obras y entregado escrituras que transforman la vida de nuestra gente: tanto la nueva Estación Transformadora como la ampliación del centro universitario permitirán que nuestra ciudad siga creciendo”, subrayó Alessandro.

Ads

San Antonio de Areco: Kicillof recorrió los avances de la obra de adecuación del cauce del Río Areco

Kicillof destacó que la obra sobre el cauce del Río Areco "es fundamental para que las vecinas y los vecinos puedan vivir tranquilos y no vuelvan a sentir miedo cada vez que llueve”. “Ante los efectos evidentes del cambio climático a nivel global, es el Estado el que debe responder con más planificación y con la infraestructura necesaria para proteger a la comunidad”, agregó. Fue junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; y el intendente local, Francisco Ratto.

“Hoy nos enfrentamos a un Gobierno nacional que, a contramano del mundo entero, niega el cambio climático y decide paralizar toda la obra pública en la Argentina”, subrayó el Gobernador, y añadió: “Frente a quienes insisten en destruir al Estado y sostienen que el mercado lo soluciona todo, nosotros tenemos muy en claro que aquí es la inversión pública la única que puede llegar para hacer las obras que le traen bienestar a nuestro pueblo”.

Mediante una inversión de $15.600 millones, el proyecto comprende la canalización del cauce del río a lo largo de una extensión de 12,4 kilómetros, lo que duplicará la sección de 30 a 60 metros para mejorar el desplazamiento del agua. Las intervenciones ya se ejecutaron en 9,5 kilómetros de la traza, en tanto que beneficiarán a más de 26 mil vecinos y vecinas.

Durante la jornada, las autoridades entregaron 250 títulos de propiedad gratuitos a familias del distrito, a través del programa “Mi Escritura, Mi Casa”.