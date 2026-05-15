Axel Kicillof encabezó el lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro “Mujeres y Diversidades” donde aseguró que “este experimento de desintegración que lleva adelante Milei tiene un capítulo central: el ataque sistemático contra las mujeres y las diversidades, contra sus luchas, sus derechos y sus conquistas”, en un marco colmado en el Polideportivo Municipal de Ensenada.

Ads

El gobernador estuvo acompañado de la vicegobernadora Verónica Magario; la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz; la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; la vicegobernadora de La Rioja, Teresita Madera; y el intendente local, Mario Secco.

“Les digo a los compañeros peronistas como yo, varones, que tengamos más humildad y demos menos lecciones desde las redes, porque desde el primer día de Milei la vanguardia de la resistencia y de la oposición a este modelo la tuvieron siempre las mujeres”, sostuvo el Gobernador y agregó: “Así como estuvieron a la cabeza de la resistencia, ahora también tienen que ponerse al frente de esta construcción de una alternativa colectiva, democrática y popular”.

Ads

Asimismo, subrayó: “La derecha quiere convencer a la Argentina de que la igualdad fue demasiado lejos y de que las mujeres se pasaron tres pueblos. Se equivocan los que piensan así, es al revés: falta muchísimo por conquistar en materia de dignidad, igualdad y reconocimiento”.

“No estamos acá para contarle a la gente el sufrimiento que vive todos los días: nuestra tarea es ofrecer una salida, construir una alternativa y demostrar que hay otro camino posible y que estamos dispuestos a recorrerlo”, remarcó Kicillof y concluyó: “Hay que dejar de ser comentaristas y salir a la cancha a pelear y a disputar el futuro de nuestra patria. Lo dijimos y lo repetimos: paz, democracia y peronismo para reconstruir una Argentina en la que vuelvan a reinar el amor y la igualdad”.

Ads

Por otro lado, el mandatario envió un mensaje tras el incidente ocurrido ayer en La Plata, con gritos de “Cristina libre” que interrumpieron su discurso. En ese contexto es que enfatizó: “No hay que perder el tiempo en internas”.

En tanto, Magario sostuvo: “Las mujeres fuimos y somos las que encabezamos las grandes luchas en nuestro país y las que nunca bajamos la cabeza ante las adversidades: hoy, nos estamos organizando para recuperar los derechos que han sido avasallados por un Presidente que predica odio y hambre”.

“Nosotras vamos a comenzar a una cruzada. Queremos que esa cruzada sea para que vos seas el próximo presidente de los argentinos”, dijo refiriéndose al gobernador.

Ads

Puede interesarte

Por su parte, Díaz remarcó: “Ante una derecha que intenta imponer un discurso basado en el odio y la exclusión, las mujeres no vamos a resignarnos: estamos decididas a construir una salida colectiva, solidaria y con más igualdad”.

Al respecto, Álvarez Rodríguez subrayó: “En un momento donde hay compañeras sin trabajo, abuelas sin medicamentos y muchas mujeres que sufren las políticas de exclusión de Milei, sabemos que nuestro rol es denunciar las injusticias, alterar el orden establecido y colaborar con una sociedad más justa”.

“Este acto nos llena de orgullo, de esperanza, y nos sirve de impulso para entender que el futuro de nuestro país debe ser con más presencia de mujeres, más organización y más federalismo”, afirmó Madera.

Asimismo, Secco sostuvo: “Las compañeras cumplen un rol fundamental en este camino para terminar con el modelo injusto que propone Milei y ofrecerle al pueblo argentino un futuro mejor”.

Estuvieron presentes miembros del gabinete provincial, legisladoras, legisladores, intendentas e intendentes, representantes de organismos de Derechos Humanos y de organizaciones sindicales.