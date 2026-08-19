Axel Kicillof viajó a Chaco para seguir cosechando respaldos en su carrera presidencial, en el marco del acto de normalización de la CGT regional. El gobernador estuvo junto al senador Jorge Capitanich y el ex cotitular de la CGT nacional Héctor Daer.

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Durante su visita a Chaco firmó con el intendente de Colonia Benítez, Sergio Phipps , un convenio de cooperación en materia de seguridad, educación, salud y otras áreas estratégicas de gestión. Además fue invitado por la Federación Económica del Chaco (FECHACO) de un encuentro con referentes de diversas cámaras sectoriales, empresarios pymes y emprendedores de la región.

En tanto que el evento en la CGT sirvió para que, una vez más, el mandatario cuestionase la política del gobierno de Javier Milei. “Nos dicen que la macro anda bien, que el problema es la micro. Yo le contesto al gobierno de Milei: ¿Qué macro va a andar bien, si a la gente no le alcanza? Millones de familias, eso es la macro. Qué vayan a estudiar economía de nuevo. No hay orden, no hay estabilidad si no se puede vivir, o si unos pocos se llevan todo", afirmó Kicillof.

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Respecto de este punto, el gobernador bonaerense marcó que “entre lo tanto que desregularon, vale decir, donde el Estado se fue y tiene que estar, y no se ocupa y se tiene que ocupar” hay “un festival de endeudamiento a tasas impagables de bancos, tarjetas de crédito, billeteras digitales, financieras, usureros”, remarcando: “¿Por qué la gente se va a endeudar?, ¿por qué si esto es entre privados, por qué si no tiene nada que ver Milei y su gobierno, por qué en pocos meses se multiplicó por tres, por cinco la imposibilidad de pagar?, ¿cómo va a ser un problema de cada uno?”.

A todo esto, Axel Kicillof argumentó: “El problema con este modelo, y quiero que quede claro, por qué estamos acá y por qué estamos trabajando”. En ese contexto, Kicillof preguntó a los presentes si quieren cuatro años más de Milei. “Compañeros y compañeras, para ganar, para terminar con este experimento de la ultraderecha, la clave es construir con todos”, remarcó. Y agregó: “la clave es abrazar y escuchar a todos. La clave es construir desde abajo para arriba”.

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Para terminar, Kicillof insistió diciendo que “ha saltado a la luz como síntoma, como resultado, como manifestación del desastre que están haciendo en la Argentina, el problema del endeudamiento de las familias, el problema de la posibilidad de pago, de la morosidad”. Cuando “nos hablan de eso y lo escuchamos con crueldad y cínicamente a Milei y a sus ministros decir, como ha hecho siempre la derecha argentina e internacional, a alguien le va mal, a todos les va mal y le echan la culpa a cada uno, cada uno sería responsable de haberse endeudado, dijo el presidente”, agregó. Y cerró recordando que “un Presidente que odia al pueblo que gobierna, les dijo: ‘nadie les puso la pistola en la cabeza, es un problema entre privados’. Mentira”.