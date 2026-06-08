El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró que el velatorio del Indio Solari fue “un hecho histórico” y destacó la organización conjunta entre la Provincia y el Municipio de Avellaneda, que permitió una despedida multitudinaria sin conflictos.

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En una entrevista con Radio 10, el mandatario remarcó que el operativo se desarrolló “sin necesidad de policías, ni escudos, ni carros de asalto”, y valoró la conducta del público: “La sociedad respondió con respeto, con organización y en paz”.

Kicillof sostuvo que desde el primer momento la Provincia se puso a disposición de la familia del músico y de las autoridades locales para garantizar un espacio adecuado para la despedida. “Era una despedida popular y masiva, y se organizó como tal”, señaló.

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“Una comunidad organizada”

El gobernador describió lo ocurrido como una muestra de articulación social y estatal: “Cuando la sociedad no es provocada, no es agredida, responde de esta manera, con respeto y en paz”.

En ese sentido, contrastó el operativo con otros hechos recientes y cuestionó la actitud del Gobierno nacional. “Hay que entender el sentir de un pueblo”, planteó.

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También subrayó el carácter cultural y político del Indio Solari, a quien definió como un artista “profundamente conectado con la historia y la identidad popular”.

Lectura política y mensaje hacia la dirigencia

Kicillof interpretó la masiva despedida como un fenómeno social que deja enseñanzas. “El pueblo está, la sensibilidad está, hay que saber interpretarlo y conducirlo”, afirmó.

Finalmente, destacó la magnitud del evento, con estimaciones de cientos de miles de personas, y volvió a remarcar el comportamiento del público: “Fue un ejemplo de respeto, de organización y de paz”.