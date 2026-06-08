Kicillof destacó la organización del velorio del Indio Solari y dijo que "la sociedad respondió en paz y sin violencia"
El gobernador bonaerense habló tras la despedida del Indio Solari en Avellaneda. Defendió el operativo conjunto entre la Provincia y el Municipio y sostuvo que la masiva convocatoria fue un ejemplo de “comunidad organizada”, sin incidentes y con una respuesta “en paz” de la sociedad.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró que el velatorio del Indio Solari fue “un hecho histórico” y destacó la organización conjunta entre la Provincia y el Municipio de Avellaneda, que permitió una despedida multitudinaria sin conflictos.
En una entrevista con Radio 10, el mandatario remarcó que el operativo se desarrolló “sin necesidad de policías, ni escudos, ni carros de asalto”, y valoró la conducta del público: “La sociedad respondió con respeto, con organización y en paz”.
Kicillof sostuvo que desde el primer momento la Provincia se puso a disposición de la familia del músico y de las autoridades locales para garantizar un espacio adecuado para la despedida. “Era una despedida popular y masiva, y se organizó como tal”, señaló.
“Una comunidad organizada”
El gobernador describió lo ocurrido como una muestra de articulación social y estatal: “Cuando la sociedad no es provocada, no es agredida, responde de esta manera, con respeto y en paz”.
En ese sentido, contrastó el operativo con otros hechos recientes y cuestionó la actitud del Gobierno nacional. “Hay que entender el sentir de un pueblo”, planteó.
También subrayó el carácter cultural y político del Indio Solari, a quien definió como un artista “profundamente conectado con la historia y la identidad popular”.
Lectura política y mensaje hacia la dirigencia
Kicillof interpretó la masiva despedida como un fenómeno social que deja enseñanzas. “El pueblo está, la sensibilidad está, hay que saber interpretarlo y conducirlo”, afirmó.
Finalmente, destacó la magnitud del evento, con estimaciones de cientos de miles de personas, y volvió a remarcar el comportamiento del público: “Fue un ejemplo de respeto, de organización y de paz”.
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