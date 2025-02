"Creo que se adelantó la campaña electoral. Es un año difícil porque no sabemos si hay PASO, no hay PASO. Ha hecho un desastre (Javier) Milei con el tema electoral. No sorprende porque se la pasan tirando golpes bajos todo el tiempo", dijo Axel Kicillof en declaraciones televisivas sobre los cruces por la inseguridad entre Nación y Provincia.

Y agregó: "Esto es puro marketing, golpes bajos... La verdad, un espanto. Quieren hacer campaña con la inseguridad. No debería sorprender".

En este sentido, mostró cifras que indicarían un descenso de los crímenes en la Provincia. Y al respecto sostuvo: "Patricia Bullrich afirmó que bajó la tasa de homicidios en el país; esto no puede suceder si no baja también en el territorio bonaerense".

Y completó: “Nuestros números hoy son un tercio de Uruguay, pero qué le importa esto a una madre que perdió un hijo”.