Axel Kicillof suscribió un convenio marco de colaboración con su par de Formosa, Gildo Insfrán, en el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación, en el marco de una visita que comenzó el día martes y que incluyó también la firma de un acuerdo específico para fortalecer la cooperación en materia de seguridad.

Ads

"Esta es una visita muy importante en materia de gestión porque vinimos a firmar dos convenios: uno específico para fortalecer la seguridad y otro marco de colaboración al que le atribuyo una inmensa significación. No es una cuestión formal, es una verdadera declaración que habla de la grave situación política, económica y social del país y ofrece una respuesta: buscar un pacto entre provincias argentinas para devolverle a la Nación lo que hoy le falta, que es una mirada federal”, dijo el mandatario bonaerense.

El gobernador también señaló que ambas provincias están "atravesando una etapa difícil a causa del abandono, la ausencia y la deserción de un Gobierno nacional que no cumple con sus obligaciones: el proyecto de Javier Milei es una de las experiencias más centralistas y unitarias de la historia argentina”, al tiempo que y añadió: “Entre las provincias, que somos solidarias y hermanas, tenemos que darnos una mano y trabajar de manera conjunta para brindar una perspectiva de futuro: la grandeza de la nación no se consigue sin federalismo”.

Ads

El convenio marco de colaboración busca avanzar en la construcción de políticas conjuntas que beneficien a los habitantes de ambas provincias. Asimismo, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, y su par de Formosa, Jorge Abel González, firmaron un acuerdo para articular acciones y fortalecer programas de formación y capacitación conjunta.

Por su parte, Insfrán remarcó: “Con la provincia de Buenos Aires tenemos muchos objetivos en común y mucho trabajo por delante: no vamos a bajar los brazos porque estamos convencidos de que este es el camino para mejorar el futuro de nuestro pueblo.”

Ads

Durante la jornada, las autoridades recorrieron también las áreas de oncología y de diagnóstico por imágenes del Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Presidente Néstor Kirchner” (CEMENURNK), visitaron la planta de producción de arrabio de Biosiderúrgica Formosa, y asistieron a las aulas y laboratorios donde se forman los alumnos del Instituto Politécnico provincial.

Finalmente, ambos mandatarios visitaron las instalaciones recreativas del Parque Acuático “17 de Octubre”, y el Centro de Educación Física y Deportes de Alto Rendimiento Nº1, donde se encuentran la nueva piscina olímpica climatizada y la pista de atletismo.

Ads

Cumbre de gobernadores peronistas

Este martes, Kicillof firmó junto al resto de los gobernadores peronistas un documento muy crítico del trato que el gobierno nacional le da a las provincias que gobiernan. Allí volvieron a recriminar deudas pendientes y la paralización de la obra pública.

El documento, titulado “Recuperar la Argentina Federal e Inclusiva”, surgió de un encuentro que mantuvieron hoy en la casa La Pampa su gobernador, Sergio Zillioto junto con Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gildo Insfrán (Formosa), además del ahora senador Gerardo Zamora y su sucesor Elías Suárez (Santiago del Estero), además de Kicillof.

Recuperar la Argentina federal e inclusiva



El Federalismo es uno de los pilares de nuestro sistema de gobierno, pero es sobre todo la herramienta fundamental para lograr un desarrollo armónico desde lo geográfico y justo desde lo social. pic.twitter.com/9SsAGCA6SJ — Axel Kicillof (@Kicillofok) December 16, 2025

Uno de los temas centrales de conversación fue unificar la postura ante el paquete de leyes que impulsa el presidente Javier Milei para las sesiones extraordinarias, el Presupuesto pero también la Reforma Laboral. Prometieron en ese sentido rechazar todos los proyectos que “pretendan quitar recursos a las provincias y a sus habitantes, en especial a los trabajadores y los productores”.

El texto plantea el desfinanciamiento de las provincias que arrancó décadas atrás con una modificación de la ley de coparticipación cunado la participación de las provincias cayó del 58% al 42%, pero enfatiza que “cada decisión del gobierno nacional lo profundizó; hasta la reforma laboral que hoy plantea se convirtió en un instrumento impensado para generar más desfinanciamiento federal”.