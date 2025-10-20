El mandatario bonaerense participó del plenario provincial de la CGT, en homenaje a José Ignacio Rucci, en la regional de La Plata. En la evocación al histórico dirigente sindical se bautizó una calle de la capital bonaerense con su nombre.

Ads

Kicillof aseguró que “el domingo la provincia le volverá a poner un freno a Milei” y apuntó de lleno contra el gobierno nacional. "Hay una disputa interpretativa por los resultados de la elección del domingo. Todavía no se ganó ni se perdió, pero ya se está discutiendo cómo hay que contar las cosas. Cuando uno ve que hay tanto tironeo por la interpretación, la verdad que tiende a sospechar que se está pasando por alto el elemento fundamental en una elección y es que el día domingo millones de bonaerenses van a ir a votar y decir que es lo que piensan”, sostuvo, al respecto de una presentación de Fuerza Patria en la justicia electoral.

Foto: LANOTICIA1.COM

Todo el acto fue seguido por trabajadores y representantes de diferentes ramas gremiales también desde el exterior a través de una pantalla gigante. Allí, además, se montó un escenario donde el gobernador saludó a los presentes.

Ads

⭕Plenario de la CGT provincial con Axel @Kicillofok en La Plata. pic.twitter.com/uBzEXeMrAO — LaNoticia1.com (@lanoticia1) October 20, 2025

⭕Plenario de la CGT provincial con Axel @Kicillofok en La Plata: subió al escenario para saludar a los presentes



📹 LANOTICIA1 https://t.co/g14FZxFq83 pic.twitter.com/znDFZCkafO — LaNoticia1.com (@lanoticia1) October 20, 2025

“Es un gobierno que fracasa e improvisa porque sus objetivos tienen que ver con la timba y la finanza. Entonces todo el tiempo están chapuceando, inventando algo para sostener el negocio de la especulación y la bicicleta a costa de lo que sea”, señaló.

El gobernador además puntualizó la crítica a la gestión libertaria en cuanto a su endeudamiento externo para sostener su programa económico. “Si ir al FMI ya es un fracaso, ir al Tesoro norteamericano es un fracaso al cuadrado, al cubo, es el fracaso más grande”, sostuvo Kicillof. “(El presidente de EE. UU, Donald) Trump se los dijo descarnadamente: este gobierno está muerto”, agregó, al denunciar el rol de Estados Unidos en las últimas semanas como sostén del gobierno de Milei.

Ads

Además, Kicillof recordó que "el 15 de septiembre, Milei hace una conferencia de prensa después de la derrota que dice, desafortunadamente, que lo peor ya pasó. En la provincia de Buenos Aires, ese espejismo se cayó. Lo derrumbó la gente en las urnas. Tenían mala información, o peor, tenían mal el termómetro. Porque un termómetro no funciona si no te acercás y esta gente nunca se acerca al pueblo a preguntar y a ver qué es lo que está pasando”.