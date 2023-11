En el marco de las recorridas que viene encabezando el Gobernador en apoyo a la candidatura de Sergio Massa de cara al balotaje del próximo 19 de noviembre, este miércoles visitó la localidad de Bahía Blanca, por primera vez desde que Federico Susbielles fue elegido intendente para el próximo periodo.

En un encuentro que nucleó a los intendentes peronistas de las Sexta Sección electoral con “el gran objetivo que tenemos por delante que es seguir profundizando el trabajo conjunto y la inversión pública que nos permita mejorar la vida de todos los bonaerenses”, precisó Kicillof en su cuenta de Twitter.

Hoy volvimos a encontrarnos con las y los vecinos de Bahía Blanca con la enorme alegría de haber logrado un triunfo histórico. Una victoria que construimos junto a @fsusbielles con la fuerza de la militancia y que abre un horizonte de crecimiento y desarrollo.



Terminado el acto partidario del que participaron miles de trabajadores de distintos gremios, en diálogo con la prensa, el mandatario bonaerense, igual que lo hizo en el acto en La Plata, volvió a reforzar que “va a ser muy difícil continuar, terminar, seguir y más todavía profundizar si no gana Sergio Massa la próxima elección".

“Lo digo con todo el dolor que esto me ocasiona, porque obviamente uno como gobernador electo dice que tenemos compromiso de seguir trabajando, pero no es miedo lo que quiero sembrar, sino realismo. Han dicho, vamos a terminar con la coparticipación”, espetó Kicillof.

Y en ese marco profundizó: “La Provincia de Buenos Aires vive de la coparticipación federal, como lo hacen todas las provincias argentinas. Ni una obra, ni un metro, ni un kilómetro de asfalto vamos a poder hacer si nos privan de la coparticipación federal. Y no es una amenaza, no es algo que me inventé, no es algo que quiero agitar y no es un fantasma, es la realidad”.

“Hemos inaugurado nuevos edificios escolares, hemos hecho obras en escuelas, somos conscientes de todo lo que tenemos pendiente”, dijo y remarcó: “Olvídense. Olvídense. Hay dos boletas, una dice educación pública, la otra dice privatización, arancelamiento. Dice eso, es Milei sí o Milei no”.

“Acá hay una sola alternativa para que la Provincia de Buenos Aires siga con el plan de infraestructura siga fomentando la actividad productiva, para que vengan las inversiones que estamos esperando, para que las escuelas sigan mejorando, la salud, los quirófanos de los hospitales, que ya lo hemos hecho, para que sigamos abriendo centros de salud. Bueno, todo eso tiene una sola posibilidad, que es que gane Sergio Massa la próxima elección” cerró Kicillof.