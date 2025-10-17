Axel Kicillof sostuvo que en este día "que celebramos los 80 años del peronismo, venimos a conmemorar a un líder que dijo ´basta´: honrar hoy a Juan Domingo Perón es decirle ´basta´ a la política económica del Gobierno nacional”. El acto en la Quinta 17 de Octubre, contó con la participación de la vicegobernadora Verónica Magario; los candidatos a diputados nacionales Jorge Taiana y Juan Grabois; y el intendente local, Nicolás Mantegazza.

Ads

En ese marco, Kicillof señaló que “estamos atravesando una crisis de una magnitud gigantesca, que está en proceso de espiralización”. “Esta catástrofe social, laboral y productiva que se ve en toda la provincia tiene un único responsable y se llama Javier Milei”, agregó.

En ese sentido, el gobernador mencionó los “despidos y cierres de empresas”, que hay en la provincia, así como el turismo que ”está en terapia intensiva".

Ads

Además, el Gobernador resaltó: “Milei va ya por el cuarto salvataje porque su política económica es un fracaso: nadie que va por el camino correcto necesita que los salven cuatro veces”.

En ese sentido le envió un mensaje directo al “nuevo ministro” Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos. “Mirá Milei, mirá ministro Bessent. Como la plata no alcanza, las familias están atravesando un récord de endeudamiento récord. Y eso se ha convertido en morosidad. La gente no llega a fin de mes y no pueden pagar las cuotas de las tarjetas. Es una catástrofe social”, dijo. "A Donald Trump le mienten cuando le dicen que, por un puñado de dólares, van a poder erradicar al peronismo. Le quiero decir que aquel 17 de octubre cambió el idioma argentino: en nuestro país la dignidad se llama peronismo”, sostuvo.

Ads

En ese sentido, el Gobernador subrayó que “en todo este tiempo, muchas veces dieron por muerto al peronismo e intentaron destruirlo: llegamos a este día con una situación desastrosa desde el punto de vista democrático, en la que la presidenta del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner, está injustamente detenida por honrar nuestras banderas”.

“Estamos frente a una elección crucial, histórica, en la que nuestro pueblo no solo va a opinar sobre esta política de hambre y destrucción, sino que también lo hará respecto de la cuestión de la soberanía: tenemos la responsabilidad de frenar a Milei y llenar el Congreso nacional de compañeros y compañeras que nos representen y nos brinden los instrumentos para seguir gobernando en favor del pueblo”, concluyó Kicillof.

Puede interesarte