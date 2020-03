- "A solo 82 días de haber asumido el mandato y a pesar de la muy dura situación económica, de las emergencias, de la escasez de recursos, de los condicionamientos externos, puedo decir estamos poniendo en marcha a la provincia de Buenos Aires".

- "Es también un día muy especial porque, es tal vez más importante hoy que esta apertura de sesiones, tenemos que celebrar se han iniciado las clases en toda la provincia de Buenos Aires. Los únicos privilegiados son los niños y niñas".

- "Lo que venimos a representar es nada más ni nada menos que la voluntad política del pueblo de la Provincia de Buenos Aires"

- "El estado en el que encontramos el gobierno, la infraestructura social, es atribuible a situaciones estructurales más antiguas. Pero es cierto que hemos encontrado muchas áreas de gobierno en abandono"

- "No es una chicana o revancha. Me veo obligado a decir que se trató de un gobierno que ni siquiera venía a la capital de la provincia. Ese estado de abandono estaba en la propia casa de gobierno, le surgen plantas de su mampostería, todo su alrededor agrietado".

- "La propuesta que tengo para los dirigentes y las dirigentes de la Provincia de Buenos Aires, para esta Legislatura, es empezar a reparar ese estado de abandono, empezar a recuperar lo que se ha perdido, empezar a trabajar inmediatamente para revertir esa situación que no se la merecen los y las bonaerenses".

- "Mi compromiso es que este gobierno va a gobernar desde la ciudad de La Plata".

- "Es una etapa de reconstrucción. Quiero empezar por las buenas noticias se dio a conocer que Mar del Plata tuvo un récord histórico de visitantes, 1,2 millones de turistas, 15,6 % más desde el año pasado. El número más alto desde 1992. Tomando todo el verano son 3,5 millones. El partido de La Costa, reportó 20% más".

- "Fue la mejor temporada en los últimos cuatro años. El turismo es una actividad recreativa son actividad, empleo e industria es mucho más que hablar del derecho al descanso. Por qué pasó esto. Nadie sabía lo que iba a venir de tarifas, era una ruleta rusa, lo mismo con las naftas y los combustibles. Y eso afecta a quien tiene un descanso. El Impuesto PAIS que fomenta el consumo nacional. La caída tenía una explicación así como ahora esa caída tocó el piso: Dejaron de subir el peaje, las tarifas, se tomaron medidas con el crédito, los aumentos salariales, estabilizó los costos y aumentó la demanda."

- "El gobierno provincial tomó medidas para el turismo popular, se llevó adelante ReCreo, para que las actividades tengan una llegada mayor. Más de 30 mil bonaerenses o visitantes pudieron disfrutarlas".

- "Soy consciente que falta muchísimo. No se ha revertido la grave situación social y económica y de empleo. Las decisiones que se toman desde el gobierno y desde la Legislatura tienen resultados. Si sabemos a quién queremos favorecer, vamos a dar vuelta esta crisis, a poner de pie esta provincia".

- "Cuando Alberto decía: "Nunca más al neoliberalismo". Nosotros lo decimos dos veces y más fuerte. La provincia es víctima preferencial, es el corazón productivo".

- "Se perdieron 107.000 puestos de trabajo registrado. Las remuneraciones reales perdieron 15,5% en el conurbano. En la provincia hubo un ajuste muy fuerte del Presupuesto. A los que le gusta ese modelo, ya es claro, no funcionó. No ocurre ni lo de los Brotes verdes, ni la lluvia de inversiones, la teoría del derrame"

- "Fue un mecanismo de endeudamiento y fuga. Estos modelos no representan lo mismo para todos, tienen ganadores y tienen perdedores. Siempre los perdedores son los más vulnerables, siempre los perdedores son las grandes mayorías populares, que son los que venimos nosotros a representar".

- "Un componente de la tarifa de electricidad estaba dolarizada. Queremos saber en qué se invirtió. Tenemos un mandato, tienen que ser justas las tarifas, no se puede beneficiar a un sector a costillas del resto de la sociedad. No es cuestión de amigo y enemigo".

- "Sobre el plan contra el hambre, para la provincia son 590 mil asistencias, no hay plata mejor invertida".

- "Se habían jactado de haber dejado plata en la caja. Implementaron una política de pisar la caja, se habían dejado de pagar cosas básicas. No era para festejar".

- "Tanto la deuda con proveedores, como con los municipios, hemos trabajado para encontrar una solución. Los vencimientos de deuda son 220 mil millones de pesos".

- "En economía la ley de gravedad es al revés, el derrame es de abajo hacia arriba. Si nosotros creamos poder de compra, y va a generar demanda, producción y trabajo. Después de estos 4 años la política de inclusión social es la mejor política de producción".

- "Sobre la deuda, estamos en la misma estrategia que con Nación, trabajando junto con Alberto y Guzmán, para salir de una situación dramática. No es una negociación agreiva, ni amistosa, el problema es que tenemos una deuda insostenible, es impagable y hay que buscarle una solución que no ponga en riesgo el aparato productivo de la provincia, no trabajamos para ellos."

- "En insfraesructura escolar hubo una fuerta desinversión, desde agosto se dejaron de pagar servicios básicos en muchos establecimientos"

- "Escuelas a la obra" va a ser un programa para que los maestros y alumnos estén seguros cuando vayan a la escuela. Estamos trabajando sobre 796 escuelas y va a empezar las clases. Con una inversión de 725 millones de pesos y 723 millones correspondientes al Fondo Educativo."

- "Para nosotros la educación publica es una prioridad y los maestros que perdieron poder aduisitivo tienen que recuperarlo. Agradezco a los maestros, por el relevamiento de las escuelas donde el estado no estaba en condiciones de hacerlo".

- "Hubo un desguace de la flota sanitaria, no funcionaban tomógrafos en 10 hospitales, el área de epidemiología desmantelada, el instituto Perón que produce medicamentos está al 8%. Las vacunas contra la gripe que había ya no sirven y había dosis vencidas."

- "En este momento lo que tenemos que hacer es poner a la salud como una prioridad y ponernos a abastecer de nuevo. Porque se habla de epidemias graves pero hay que poner políticas de Estado, se están tomando. Se aplicaron 45 mil casi dosis extra de vacunas contra el sarampión casa por casa".

- "Como la educacion y la salud son prioridades, la producción es prioridad. Por eso lanzamos Arriba Pyme. De las cosas que se hicieron y más dolieron es que había como un ataque a la pequeña empresa, que si fundías era culpa tuya y tenías que reconvertir. Para levantar la provincia, hay que ayudar a las pymes, eso se podía hacer".

- "Hubo un ajuste muy fuerte en infraestructura, las PPP no arrancaron nunca, era una de las promesas. No todo es atribuible al gobierno anterior pero empeoró".

- "La provincia aporta el 39% de lo coparticipable, de esa parte recibe un 23%. Es una situación que se ha discutido mucho. Todo sistema de coparticipación incluye un elemento solidario, no reniego de eso y menos de la Constitución y el federalismo. Históricamente somos la más rica todo esto es así pero a partir de la irrupción del neoliberalismo en 1976 hubo una novedad que no está contemplada. Cuando uno habla en volumen, el 38% son pobres. Más de la mitad del fenómeno de la pobreza ocurre en la provincia de Buenos Aires, con la desocupación es lo mismo, el 60% del total de los desocupados están en la provincia"

- "Deberíamos tener presupuesto para resolver estos problemas, y hoy cuando mira la proyección de ingresos al día que cambió el gobierno, faltaban en la caja 125 mil millones de pesos".

- "Tenemos que responder a esto, somos hoy la provincia más rica pero tenemos graves problemas estructurales acumulados durante mucho tiempo"

- "Uno cruza la General Paz y ve obras, qué podemos hacer desde la provincia para que termine esta situación de inequidad que hace que no podamos termina de atender las necesidadades minimas e indispensables. Hay plazas colgando de un lado y caminos de tierra del otro. Hay que ser solidario y equitativo".

- "Necesitamos que este año recuperemos el orgullo de ser bonaerenses, se dice que la provincia es inviable. Este es un buen año el del bicentenario. No solo es viable, no la van a dividir, no a la van a achicar, tenemos que recuperar estos elementos de su historia."

- "No hay una política genuina de puertos".

- "No es seguro pero se los adelanto: hemos solicitado que consideren a la provincia de Buenos Aires una provincia petrolera. El petróleo crudo se produce en 10 provincias de la Argentina, pero el 80% del petróleo se destila en la PBA, sale por los puertos lo que se exporta, es necesario encontrar un papel. Buenos Aires es socia del desarrollo de Vaca Muerta."

- "En estos 82 días de gobierno hemos puesto a funcionar varios programas donde el estado no respondía, no vamos a contratar ONG's o consultoras, Alcanza con la capacidad de los trabajadores de la provincia para volver a poner a funcionarla".