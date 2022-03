El gobernador bonaerense dio un breve discurso en la inauguración de la estación Tortuguita del Belgrano Norte ubicada en el municipio de Malvinas Argentinas. Junto al presidente de la nación, Alberto Fernández y a ministros bonaerenses se acordó del macrismo y narro la historia de los ferrocarriles.

Palos al macrismo

“Estamos inaugurando obras y mejorando la vida de la gente Esta estación se anunció en el gobierno anterior pero no se hizo. Nosotros no la prometimos ni buscamos un retiro político y la hicimos”, afirmó Kicillof.

El Gobernador continuó: “Antes las obras no se terminaban porque las había empezado Cristina No hay nada más miope que no terminar las obras. No importa quien la empezó”.

Historia de los ferrocarriles

En la segunda parte del discurso de 10 minutos habló brevemente de la historia de los ferrocarriles en Argentina y la Provincia:

“El ferrocarril tiene mucho que ver con la historia de la Provincia de Buenos Aires. Primero vino un modelo agroexportador donde se exportaban las materias primas y se industrializaba afuera. Entonces los ponchos y las alpargatas eran de materia prima argentina pero producidas en el exterior”, narró Kicillof.

“Después vino otro modelo que planteó que todas esas riquezas naturales son importantes, pero también tienen que darle trabajo y valor agregado a la República Argentina”

“Así en estas estaciones de tren se empezaron a construir en grandes conglomerados urbanos ya que se iba instalando nuestra clase obrera a la vera del tren”

En referencia a las estaciones de tren que se cerraron en el interior bonaerense o nacional señaló: “Cuando se cierran estaciones, desconectan y dejan pueblos fantasmas. Vamos a acompañar desde la Provincia de Buenos Aires el desarrollo de los ferrocarriles”.