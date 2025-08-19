Axel Kicillof encabezó una agenda de inauguración y entrega de móviles para la Policía en el conurbano norte. Primeramente, en la localidad de Villa de Mayo, junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, participó de la inauguración de un nuevo Centro de Desarrollo Infantil (CDI).

Ads

En ese marco, Kicillof afirmó: “Hoy venimos a celebrar que más de 100 pibes del barrio van a poder transitar su infancia en este nuevo espacio. La respuesta a esta demanda que existía en Villa de Mayo, lejos de llegar desde el mercado, vino desde un Estado provincial que transformó esa necesidad en un derecho”. “A pesar de todas las dificultades que nos genera el Gobierno nacional, estamos garantizando la educación pública, gratuita y de calidad desde los 45 días hasta la universidad: lo hacemos porque es el instrumento de movilidad social ascendente más poderoso que tenemos”, agregó.

“El Gobierno de Javier Milei tiene paralizados 85 Centros de Desarrollo Infantil en el territorio bonaerense: resolvimos asumir la responsabilidad de finalizar cada uno de estos centros”, sostuvo el Gobernador y agregó: “Ayer anunciamos el envío de un proyecto de ley a la Legislatura que nos permita contar con más recursos y herramientas para poder frenar esta sangría que genera en la Provincia el freno total de la obra pública por parte de la Nación: es una actitud criminal que no podemos permitir que continúe”.

Ads

El nuevo CDI cuenta con una matrícula para 180 niños y niñas de entre 45 días y tres años de edad, a quienes se les brindará atención en materia educativa, de estimulación temprana y de integración social. El edificio de 700 metros cuadrados posee tres aulas, patio común, SUM, cocina y áreas administrativas.

Además, Kicillof y Katopodis inauguraron la repavimentación de 4,7 kilómetros de la Ruta Provincial Nº23 que mejorará las condiciones de circulación para más de 25 mil vehículos que la utilizan diariamente y favorecerá la conectividad con el partido de San Miguel.

Ads

Durante la jornada, se entregaron 19 patrulleros y 6 motos para la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) y se presentaron a 23 policías egresados que cumplen funciones en el municipio. Asimismo, se pusieron en funcionamiento dos ambulancias de alta complejidad para dar respuesta a pacientes en estado crítico.

En tanto que en San Miguel, Kicillof entregó nuevos móviles policiales para fortalecer la seguridad y otorgó escrituras gratuitas a familias de distintos barrios del distrito.

Se trata de 10 nuevas motos policiales para fortalecer las tareas de patrullaje en el municipio adquiridas mediante el Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad provincial y reforzarán las tareas de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) en el distrito. En el acto, también estuvieron presentes 52 policías egresados que cumplen funciones en esa división.

Ads

Durante la jornada, se entregaron además 529 títulos de propiedad gratuitos a familias de distintos barrios del distrito, a través del programa “Mi Escritura, Mi Casa”. Allí estuvo también el intendente local, Jaime Méndez.

“Es importante que cada familia pueda consolidar el dominio y el derecho que tienen sobre los hogares en los que viven hace décadas: es una tranquilidad que les da certidumbre”, remarcó Méndez.

Por último, Kicillof sostuvo: “Estas escrituras gratuitas no son un simple papel, son un documento que sirve para cumplir otros sueños y para que las familias bonaerenses puedan progresar”. “Eso es lo que está en juego el próximo 7 de septiembre: en una provincia donde necesitamos que los hijos vivan mejor que sus padres, el Estado tiene que estar presente para garantizar ampliar y garantizar los derechos”, concluyó.