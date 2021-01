El gobernador Axel Kicillof se reunió con intendente de la costa atlántica en Mar Chiquita donde aseguró que "en su gran mayoría se está cumpliendo los protocolos" y que "esta temporada la queremos sostener porque es empleo e ingresos para los municipios y la provincia".

En una conferencia de prensa en Santa Clara del Mar, el mandatario bonaerense remarcó que "los intendentes trabajaron mucho" para esta temporada, pero subrayó que "hay un género periodístico que consiste en buscarle el pelo al huevo, porque la tapa del diario busca tapar la realidad".

Asimismo anunció que ya se vacunaron a 51 mil personas en la provincia de Buenos Aires y aseveró: "La campaña antivacuna fracasó". También dijo: "Antes de lo previsto crecieron los contagios. Antes de lo previsto pero con vacunas. Y resulta hasta gracioso que los que no querían las vacunas rusas, decían que no funcionaba o que no iba a llegar, ahora digan que son pocas".

"Que se ponga el foco en los incumplimientos impide ver todo esa enorme mayoría que de manera sacrificada hace lo que se puede hacer", aseguró.

Y agregó: "No nos interesa que alcancen las camas de terapia intensiva, no nos contentamos con eso, queremos que bajen los contagios". Por último pidió "a los jóvenes que se cuiden ellos y a los demás, el virus circula y mucho".

Kicillof estuvo acompañado por el intendente anfitrión Jorge Paredi, los ministros de Salud, Daniel Gollán, Seguridad, Sergio Berni, Producción, Augusto Costa y el Jefe de Gabinete, Carlos Bianco.