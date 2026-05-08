En su primera visita oficial a la provincia de Córdoba, el jefe del PJ bonaerense formó parte de un evento del gremio de la Sanidad junto a parte de su gabinete y dirigentes del peronismo, entre ellos el líder sindical Héctor Daer.

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El gobernador aprovechó para mostrarse en modo campaña, asegurar que hablarán “con todo el mundo” rumbo a las elecciones de 2027 y criticar duramente a la gestión de Javier Milei, a la que calificó de “fracaso”.

"Vamos a hablar con todo el mundo y vamos a ir a las urnas con una mejor propuesta", dijo Kicillof durante el 61º Congreso Nacional Ordinario de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), realizado en Córdoba. Y destacó, alentando a los cientos de presentes: “Vamos a construir un futuro mejor para la Argentina"

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Antes de hablar ante el público, Daer, en rol de presidente de FATSA, anunció que la federación lo eligió al gobernador bonaerense como el mejor dirigente para conducir los destinos de la Argentina. "Axel, sos el mejor candidato del peronismo para conducir los destinos de la Argentina", sostuvo.

Recibimos con mucho orgullo al compañero @Kicillofok, Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, en el #61CongresoFATSA. En un momento difícil para nuestra patria, seguimos construyendo organización y fortaleciendo un proyecto que ponga al trabajo y a la justicia social en el… pic.twitter.com/N4JmqtfzRM — Héctor Daer (@hectordaer) May 8, 2026

El 61° Congreso Ordinario de Delegados de FATSA reunió a representantes gremiales de todo el país en un espacio de debate sindical y político. Durante el encuentro también se avanzó en la renovación de autoridades de la Federación, donde Daer consolidó su liderazgo y continuará al frente de la organización hasta 2030

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En un discurso con fuerte tono político y electoral, el gobernador cuestionó el rumbo del Gobierno nacional y llamó a construir una alternativa para las próximas elecciones presidenciales. “Hay que explicarle a toda la Argentina que lo de Javier Milei es un experimento de la ultra derecha a escala mundial que fracasó y que a lo de Milei le queda poco”, afirmó.

Luego, Kicillof firmó un convenio de carácter turístico y cultural para promover la participación de artistas bonaerenses en el certamen Pre-Cosquín y en el Festival Nacional de Cosquín, con el intendente Raúl Cardinali en la Municipalidad.

Por último, durante la tarde, tenía previsto presentar su libro "De Smith a Keynes" en el Auditorio de la Universidad Tecnológica Nacional en la Ciudad Universitaria de Córdoba Capital y la firma de convenios de cooperación junto a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).