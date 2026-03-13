Axel Kicillof encabezó la inauguración del nuevo edificio de la Escuela Secundaria N°13 del paraje rural De la Canal en el municipio de Tandil. “Esta escuela que tanto nos enorgullece se inauguró porque hubo decisión política, planificación, inversión y trabajo: en la Provincia ponemos los recursos donde se necesitan para mejorar la educación pública”. “En estos seis años hemos invertido como nunca en escuelas rurales, técnicas y de isla: lo hacemos porque estamos convencidos de que todos y todas tienen que acceder a sus estudios, sin importar dónde hayan nacido”, agregó.

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El nuevo edificio da respuestas a una demanda de la comunidad de De La Canal, un pequeño paraje rural ubicado 30 km al norte de Tandil sobre la Ruta Provincial N° 30, a la que se accede únicamente por caminos de tierra. Es el resultado de la lucha de los vecinos y vecinas de la zona para que los jóvenes puedan realizar sus trayectorias educativas en el barrio, evitando así las largas distancias y el desarraigo.

El mandatario estuvo acompañado de la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi; el intendente local, Miguel Lunghi; y el director de la institución, Andrés Moris.

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“Si queremos que realmente todos tengan las mismas posibilidades debemos garantizar educación, salud y seguridad. En la Provincia los y las bonaerenses ya eligieron este camino en el que nos esforzamos para que nadie se quede afuera”, sostuvo el Gobernador y agregó: “Hoy tenemos un Gobierno nacional que cree que hay que dinamitar el Estado y que todo debe ser resuelto a través del mercado: los vecinos y vecinas de este paraje saben que el sector privado nunca llegó aquí para construir la escuela rural que la comunidad necesitaba”.

A partir de una inversión de $1.277 millones, la obra contempló la construcción del nuevo edificio que cuenta con seis aulas, laboratorio, patio y mobiliario de la fábrica provincial, como así también la readecuación de los edificios existentes para la creación de un SUM. La nueva infraestructura permitirá que la ES N°13 tenga su propio espacio de enseñanza y que la EP N°15 -con la cual compartía instalaciones- comience a implementar la doble jornada.

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“El acompañamiento de la Provincia en esta jornada expresa una decisión clara de acercar la gestión a comunidades alejadas de los grandes centros urbanos", sostuvo Lunghi y agregó: “En tiempos donde se cuestiona el diálogo entre quienes piensan distinto, destacamos la importancia del trabajo mancomunado para lograr resultados que beneficien a nuestros vecinos y vecinas”.

Por último, Kicillof afirmó: “Caminamos y conocemos cada uno de los 135 municipios de nuestra provincia y por eso sabemos cuáles son las prioridades de nuestro pueblo: aquí nadie vive del sector financiero, lo que necesitamos son más obras, educación y trabajo”.

Además, con la presencia del ministro de Seguridad, Javier Alonso, entregó patrulleros para fortalecer la seguridad en el distrito.

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Durante la jornada, pusieron en funcionamiento cuatro nuevos patrulleros para fortalecer las tareas de prevención y combate del delito en el distrito. También las autoridades recorrieron las nuevas instalaciones de la Secretaría de Protección Ciudadana local, donde se hizo entrega de una camioneta Amarok, equipamiento para los bomberos de la Policía, y una posta operativa con torre de iluminación, internet satelital y base meteorológica para instalar en zonas de siniestros.