El gobernador Axel Kicillof comenzó la jornada en Salto, donde junto al Intendente interino Camilo Alessandro puso en marcha la nueva Planta de Residuos Sólidos Urbanos.

Luego encabezó la inauguración de la recomposición de la ruta provincial N°31 en el tramo Salto–Rojas. Además, entregó al Municipio una ambulancia de alta complejidad, un recurso fundamental para reforzar la atención de emergencias y el sistema sanitario.

Más tarde, arribó a San Pedro, visita la obra de las 55 viviendas ubicadas en Mateo Sbert y Güemes. Posteriormente, recorre junto al intendente local Cecilio Salazar la ruta 1001, repavimentada con fondos provinciales.

En tanto concluye la jornada con una de sus denominadas “Conferencias de verano”, que comenzaron en la Costa Atlántica con encuentros en Villa Gesell y Mar de Ajó.

