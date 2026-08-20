El presidente del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este jueves en la ciudad de La Plata la apertura del seminario “Peronismo para Peronistas: propuestas para una transformación nacional”, junto a la vicepresidenta del partido, Verónica Magario; el secretario de Formación Política, Julio Alak; y el presidente del PJ de Florencio Varela, Julio Pereyra.

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En la sede del PJ local, Kicillof afirmó: "En un mundo que está atravesado profundas transformaciones y disputas globales, debemos recordar la mirada innovadora y revolucionaria de Juan Domingo Perón: la neutralidad estratégica y la integración regional latinoamericana”. “No debemos someternos a lo que dicten las potencias extranjeras ni involucrarnos en guerras o ideologías que no nos pertenecen: Argentina cuenta con recursos naturales, tradición científica e industria nacional para ocupar un rol estratégico en este nuevo escenario internacional", añadió.

"En este contexto tan complejo, tenemos un Gobierno nacional que representa los intereses de las corporaciones, el saqueo de nuestros recursos, la precarización del trabajo y la pérdida de derechos: a contramano de lo que pasa en todo el planeta, Javier Milei está destruyendo el capital social de los argentinos”, sostuvo Kicillof y agregó: “En el peronismo estamos en las antípodas de este modelo: siguiendo nuestra tradición, promovemos un país que defienda a los trabajadores, los empresarios nacionales y un Estado presente y cercano a los más necesitados”.

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La jornada cuenta con distintos paneles en los que se abordarán cuatro ejes centrales: modelo del Estado Nacional; las principales estrategias para el desarrollo; educación y conocimiento; y cuidado de las personas.

Por su parte, Alak subrayó: "Este encuentro no es solo para debatir el presente, sino para construir el futuro de la Argentina. El peronismo se actualiza día a día sobre sus tres banderas históricas, la soberanía política, la independencia económica y la justicia social, para transformar nuestro país y volver a tener una Patria que incluya a todos y todas”.

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Por último, Kicillof afirmó: “Mientras denunciamos el desastre que está haciendo la gestión de Milei, es indispensable pensar, debatir y escuchar a todos los sectores para elaborar los programas que nos permitan transformar la realidad”. “Nuestra tarea indelegable es construir una alternativa política que ponga en valor nuestras capacidades, lleve adelante los proyectos de desarrollo que necesita nuestra sociedad y le devuelva la dignidad y el orgullo al pueblo argentino”, concluyó.

Estuvieron presentes el secretario general del PJ bonaerense, Mariano Cascallares; los ministros de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; y de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; las ministras de Mujeres y Diversidad, Estela Diaz; y de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; las subsecretarias de Promoción Sociocultural, Lorena Riesgo; y de Educación, Claudia Bracchi; el diputado nacional Pablo Todero; la legisladora provincial Lucía Iañez; su par el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson; el dirigente Juan Manuel Abal Medina.

Además, participaron funcionarios, funcionarias y dirigentes de las provincias de Chaco, Corrientes, Jujuy, La Rioja, Salta y Santa Fe.