Axel Kicillof entregará en Tornquist 38 viviendas construidas mediante el programa Bonaerense II - Solidaridad con Municipios, con una inversión cercana a los 4 mil millones de pesos. A su vez, transferirá otras 10 casas pertenecientes a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia.

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Además, rubricará convenios para ampliar la planta de residuos sólidos urbanos de Sierra de la Ventana y reforzar tareas de reciclado en el marco del programa “Mi Provincia Recicla”.

Entre los anuncios previstos figuran la entrega de un camión para recolección diferenciada, equipamiento, una chipeadora, una balanza para residuos y un tractor para mantenimiento.

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Por último, el Gobernador firmará un nuevo convenio del programa Puentes para ampliar el centro universitario de Tornquist, inaugurado en 2025.

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