En el marco del programa “Mi Escritura, Mi Casa”, el gobernador Axel Kicillof encabezó este martes el acto de entrega de 700 escrituras gratuitas a familias del municipio de Avellaneda, junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, y el intendente local, Jorge Ferraresi.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Avellaneda es un polo industrial inmenso y hoy vemos máquinas paradas y una caída brutal del consumo. No es algo pasajero, ya llevamos dos años de un plan económico que genera desempleo y angustia”, y añadió: “Este es el resultado de un país pensado para muy pocos, en el que no hay lugar para los trabajadores, los empresarios pymes y los jubilados”.

Por su parte, Ferraresi remarcó: “Este programa se ha convertido en una política pública permanente del Gobierno de la provincia de Buenos Aires para dar respuesta a una problemática histórica de los y las bonaerenses”. “Frente a un Gobierno nacional que ajusta y se desentiende de sus responsabilidades, nosotros aspiramos a volver a tener un país donde el derecho a la vivienda no sea un sueño, sino una realidad para todos y todas”, añadió.

“Mientras el Gobierno nacional nos habla de una libertad que se restringe únicamente a quienes tienen un alto poder adquisitivo, para nosotros la libertad empieza cuando una familia tiene la tranquilidad de que su casa es definitivamente suya”, agregó el Gobernador.

Durante la jornada, Kicillof y la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, visitaron el complejo municipal Dominico Alto Rendimiento, donde más de 500 chicos y chicas participan de las actividades de las Escuelas Abiertas en Verano. En Avellaneda, el programa cuenta con 38 sedes y una matrícula de más de 1.500 estudiantes.

Además, junto al presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, Kicillof puso en funcionamiento un nuevo móvil adquirido a través del programa de leasing de la banca pública para fortalecer el área de zoonosis local con operativos de vacunación, castración y quirófanos. El convenio incluyó también la compra de cuatro ambulancias, una excavadora y una cargadora.

Por último, Kicillof afirmó: “En la provincia de Buenos Aires siempre nos van a encontrar acompañando con políticas públicas e inversión a los sectores que más sufren. Los y las bonaerenses creemos en la justicia social: por eso mientras el Presidente abandona sus responsabilidades y ajusta a los que menos tienen, nosotros vamos a seguir trabajando para que haya más y mejor educación, salud, obra pública y trabajo para todos y todas”, concluyó.