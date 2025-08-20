El gobernador Axel Kicillof encabezará este miércoles una intensa agenda de actividades en el interior bonaerense. A las 12.00, acompañado por el intendente Miguel Ángel Lunghi, entregará 52 viviendas en el barrio Villa Aguirre de Tandil. Con esta entrega, se alcanzarán las 154 casas adjudicadas en el distrito desde el inicio de su gestión.

Por la tarde, a las 16, Kicillof se trasladará a Villa Gesell, donde inaugurará el tramo de acceso Sur a Mar de las Pampas sobre la ruta provincial Nº11, una obra clave para la región. Según se informó, en temporada alta circulan más de 7.000 vehículos diarios por ese corredor. En el mismo acto, el municipio que conduce Gustavo Barrera firmará un convenio con Provincia Leasing por $165 millones para la compra de 1.500 luminarias LED.

Más tarde, a las 17.45, en el barrio La Carmencita, el mandatario provincial dejará inaugurado el edificio de la cancha de hockey, una obra de 1.870 metros cuadrados que demandó una inversión de $1.656 millones. Durante la actividad, también entregará una ambulancia de alta complejidad, preparada para la atención de pacientes en estado crítico. Será la unidad número 396 incorporada al sistema de salud provincial desde diciembre de 2019.

La actividad de su gabinete:

La agenda oficial se completará con la participación de distintos ministros bonaerenses. El titular de Gobierno, Carlos Bianco, entregará computadoras de Conectar Igualdad Bonaerense en Magdalena y Punta Indio, donde además acompañará convenios de obra y la entrega de móviles policiales junto a los intendentes locales.

Por su parte, la ministra de Hábitat, Silvina Batakis, también participará en la entrega de viviendas en Tandil; mientras que el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, presentará en el Parque Pereyra Iraola la nueva reglamentación sanitaria para pequeños y medianos productores de chacinados, con el objetivo de facilitar su habilitación comercial.

En paralelo, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, encabezará en la mañana la entrega de escrituras en Morón junto al intendente Lucas Ghi, y firmará convenios para la adhesión al programa Mayores Bonaerenses Activos y al Envión. Más tarde, en Ituzaingó, participará junto al intendente Pablo Descalzo de la entrega de material deportivo y herramientas para emprendedores de la economía social.

La jornada cerrará en La Plata, donde la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz, encabezará un conversatorio en el Club Toronto City, en el marco de los encuentros con instituciones que participaron del torneo “La cancha es nuestra”.