Axel Kicillof logró anoche la sanción de la ley impositiva para 2020. Sin embargo, Juntos por el Cambio hizo valer su mayoría en el Senado para modificar el texto original del Gobernador y el Poder Ejecutivo dejará de recaudar unos $10.000 millones. El mandatario instará hoy a la oposición a explicar por qué desfinanció a la provincia "en pos de beneficiar a los sectores más poderosos".

Hoy Kicillof tomará la palabra para explicar que el gobierno dispondrá de menos dinero para afrontar los compromisos que heredó del gobierno de Vidal. El costo de los cambios en la ley impositiva -10.000 millones que dejará de recaudar, tiene correlatos para las arcas ya agotadas del Estado. Solo este mes Kicillof debe afrontar compromisos por 570 millones de dólares. Más 17.000 millones de pesos.

Anoche, a través de Twitter, Kicillof planteó: "En el Senado, con su mayoría, el bloque de Juntos por el Cambio introdujo varias modificaciones, con las que no estamos de acuerdo y no acompañamos". Y después, a través de la misma red social agregó: "No estamos de acuerdo porque todas estas medidas desfinancian a la provincia y favorecen a sectores concentrados".

"Fue su decisión política: cuando son oposición representan y defienden a los mismos sectores para los que gobernaron. Nuestro gobierno tiene prioridades distintas", concluyó Kicillof. Por su parte, Juntos por el Cambio encontró un inesperado punto de réplica al acusar a Kicillof de gravar con el 15 por ciento las propiedades de hasta 303.000 pesos. Es decir, a los más pobres.