El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó duramente al gobierno de Javier Milei durante una entrevista con Gustavo “Gato” Sylvestre en Radio 10 y sostuvo que la discusión política de fondo pasa por demostrar que “hay otro camino” frente al rumbo económico de la Nación.

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Kicillof vinculó la crisis que atraviesan trabajadores, comercios y familias con las decisiones económicas del Gobierno y rechazó el argumento de que se trate de problemas individuales. “30.000 comercios cerraron. No es problema de cada empresario que fundió”, afirmó, y agregó que también hay unos 130.000 trabajadores que perdieron empleo formal y millones de personas endeudadas.

En ese sentido, cuestionó las declaraciones de Milei sobre la morosidad y sostuvo que el aumento del endeudamiento responde a una combinación de salarios bajos, tasas altas y desregulación. “No alcanza la guita y se agotaron los ahorros”, planteó el gobernador.

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Cabe recordar que durante un discurso en la Bolsa de Comercio de Rosario, Javier Milei atribuyó parte del aumento de la morosidad de las familias al llamado “efecto Mundial”. Según el Presidente, muchas personas se endeudaron para comprar televisores para ver el Mundial y luego dejaron de pagar las cuotas: “Se compraron televisores para ver el Mundial y después veían si pagaban o no. Bueno, ahora no pagaron, pagaron la mitad”.

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Kicillof apuntó contra las billeteras virtuales

Uno de los principales tramos de la entrevista estuvo dedicado a las billeteras digitales y las fintech, a las que Kicillof cuestionó por ofrecer créditos con tasas personalizadas y, según denunció, mecanismos de cobranza que pueden afectar la privacidad de los usuarios.

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El gobernador explicó que desde la Provincia detectaron casos en los que las empresas utilizan información personal para establecer distintas tasas de interés para cada usuario. También señaló denuncias por hostigamiento a familiares y personas vinculadas a los deudores.

“Hay más de 6 millones de personas sin poder pagar las deudas”, aseguró Kicillof y sostuvo que la Provincia decidió intervenir dentro de las herramientas que tiene disponibles desde Defensa del Consumidor.

El mandatario bonaerense también destacó el rol del Banco Provincia, que ofrece alternativas de refinanciación para quienes quedaron atrapados en el endeudamiento.

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“Lo de Milei es un fracaso”

En otro tramo de la entrevista, Kicillof cuestionó el discurso oficial sobre la situación económica y fue categórico: “Lo de Milei es un fracaso”.

Según planteó, el Gobierno intenta presentar como un éxito un esquema que combina dólar atrasado, salarios bajos, tasas de interés elevadas y tarifas altas, mientras la actividad económica se deteriora.

El gobernador mencionó particularmente la situación de la construcción, el comercio, la industria y el turismo en territorio bonaerense y sostuvo que el modelo beneficia a determinados sectores mientras deja afuera a buena parte de la sociedad.

“Hay que discutir el modelo”, coincidió con Sylvestre, quien durante la entrevista planteó que la discusión no debería centrarse solamente en quién puede suceder a Milei, sino en qué modelo económico debe reemplazar al actual.

Kicillof también advirtió sobre un eventual intento de buscar “un Milei de mejores modales” para continuar con las mismas políticas.

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Críticas por el vínculo con las provincias

El gobernador volvió a cuestionar el recorte de recursos nacionales a las provincias y aseguró que la administración de Milei está asfixiando a los gobiernos subnacionales.

En ese marco, enumeró algunas de las obras y actividades que la Provincia continúa realizando con recursos propios, entre ellas la inauguración de escuelas, un Registro Civil, infraestructura policial y viviendas.

“Te asfixian y después hablan con los gobernadores y le dicen: ‘No podés pagar sueldos por la crisis económica o por los recursos que te sacamos’”, cuestionó.

También apuntó contra el supuesto uso político de los recursos nacionales y sostuvo que condicionar asistencia financiera a determinadas decisiones legislativas o políticas no tiene relación con “la República, la democracia ni la división de poderes”.

Ciencia, tecnología y una alternativa

Kicillof también destacó el lanzamiento del Consejo de la Economía del Conocimiento, que reunió a empresarios, universidades, centros de investigación y sectores científicos y tecnológicos.

Según explicó, la iniciativa busca discutir cómo puede posicionarse la Argentina frente a los cambios producidos por la inteligencia artificial, la robótica y la transformación tecnológica.

En contraste, cuestionó la política del Gobierno nacional hacia las universidades, la ciencia y la tecnología. “Argentina está muy bien posicionada” por su trayectoria científica, universitaria y tecnológica, sostuvo, y planteó que esos recursos podrían utilizarse para generar empleo y valor agregado.

El gobernador también cuestionó la política de explotación de los recursos naturales sin desarrollo de capacidades nacionales y advirtió sobre el riesgo de profundizar un modelo basado exclusivamente en actividades extractivas.

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La construcción política y las elecciones

Durante la entrevista, Kicillof también habló de la construcción política que viene impulsando y destacó el encuentro de jóvenes realizado en San Martín, donde participaron alrededor de 3.000 personas y se avanzó en una agenda vinculada a las demandas de las nuevas generaciones.

El gobernador vinculó esas inquietudes con problemas concretos como el acceso al trabajo, la vivienda, la educación y la salud mental.

En materia electoral, cuestionó que el Gobierno nacional tenga como principal objetivo la reelección de Milei y consideró que las modificaciones al sistema electoral impulsadas por la Casa Rosada responden a esa estrategia.

“Hoy tenemos un gobierno que su único objetivo es la reelección de Milei”, afirmó.

Hacia el final de la entrevista, Kicillof insistió en que la oposición debe construir una alternativa más allá de las encuestas y de los nombres propios. “Más allá de cómo suban o bajen las encuestas, hay un factor clave: que nosotros podamos generar con todo el campo popular y con todos los sectores que no están de acuerdo con estas políticas una perspectiva distinta”, sostuvo.

Y resumió su planteo en una idea que atravesó buena parte de la conversación: “Hay otro camino”.