El gobernador Axel Kicillof encabezará este jueves en Florencio Varela una agenda cargada de actividades vinculadas a la salud y la obra pública. Desde las 10.00, junto al intendente Andrés Watson, inaugurará el CAPS “La Esmeralda”, el número 200 desde el inicio de su gestión. El centro de atención primaria beneficiará a más de 50 mil vecinos del distrito. El acto podrá seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube del Gobierno bonaerense.

Minutos más tarde, Kicillof entregará la ambulancia N°400, una unidad de alta complejidad equipada para asistir a pacientes en estado crítico. Según fuentes oficiales, este tipo de móviles forman parte del plan provincial para reforzar la red de emergencias en los municipios.

La jornada continuará a las 11.45 con una recorrida por la obra inconclusa de la Autopista Presidente Perón. El Gobierno nacional construyó 52 kilómetros hasta fines de 2023, pero el proyecto quedó paralizado y restan ejecutar 31 kilómetros para completar la traza.

Otras actividades de la Provincia

En paralelo, el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, mantendrá a las 9.00 una reunión con Matías Carámbula, subsecretario del Ministerio de Ganadería de Uruguay. Más tarde, encabezará en La Plata la apertura del Conversatorio Internacional sobre Agricultura Familiar en el MERCOSUR en el Teatro Argentino, y luego presidirá la Mesa Provincial Apícola en la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNLP.

Por su parte, la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz, participará a las 11.30 en Lomas de Zamora de un homenaje en memoria de Fátima Catán junto a familiares y organizaciones sociales. Por la tarde, a las 17.30, será parte del 4° Encuentro de Educación Travesti Trans y No Binaria en la Facultad de Trabajo Social de la UNLP.

En tanto, el IOMA llevará adelante distintas propuestas de prácticas corporales, talleres recreativos y actividades comunitarias en La Plata, Mar del Plata, Lomas de Zamora, San Isidro y la Ciudad de Buenos Aires, con eje en el cuidado de la salud y la inclusión digital.