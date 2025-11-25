Debido al trágico vuelco en la Ruta 2 que dejó dos víctimas fatales, desde el gobierno de la Provincia se suspendió el acto que tenía previsto cerrar Axel Kicillof en Mar del Plata.

Desde el Gobierno de la provincia de Buenos Aires informaron a LANOTICIA1.COM que los ocupantes del micro “eran participantes de un encuentro de Hábitat y no formaban parte de ningún acto político”. El gobernador Axel Kicillof iba a cerrar el Congreso Internacional de Hábitat Popular, acto al que se dirigía el vehículo siniestrado en General Pirán.

En ese marco, la actividad de Kicillof se acotó a la inauguración del jardín de infantes N° 919 en Necochea. Además, puso en funcionamiento la Comisaría 2ª de Quequén, recorrió el Centro de Integración Municipal y entregó una ambulancia de alta complejidad.

“Vinimos a Necochea para traer una ambulancia e inaugurar obras en materia de educación y de seguridad, pilares fundamentales de un Gobierno provincial que piensa en la gente”. “Nunca prometimos construir determinada cantidad de escuelas, pero siempre remarcamos que mejorar la educación pública era una de nuestras prioridades: hoy tengo el orgullo de decir que este es el edificio escolar Nº292 de nuestra gestión”, agregó.

A partir de una inversión de $394 millones, el nuevo jardín cuenta con una matrícula de 35 alumnos y posee tres aulas con sanitarios, cocina, SUM, áreas administrativas y patio. Al respecto, Sileoni remarcó: “Frente a quienes proponen como único camino la agresión y el individualismo, en la Provincia demostramos que hay un modo distinto de pensar el Estado y la sociedad: invertimos en la educación pública porque cada escuela es un espacio de entendimiento, de juego, de aprendizaje y donde se vive la democracia”.

Además, Kicillof puso en funcionamiento la Comisaría 2ª de Quequén, producto de una inversión proveniente del Fondo Municipal de Fortalecimiento de Seguridad. Allí se desplegarán 39 efectivos que brindarán una respuesta más rápida a los vecinos y vecinas de la zona.

Por su lado, el intendente Arturo Rojas destacó: “Esta jornada demuestra que la provincia de Buenos Aires no le soltó la mano a Necochea ni a ningún municipio, y sigue enviando recursos pensando en la gente, sin discriminar por su color político: las obras concretas que estuvimos inaugurando son un contraste claro entre un Estado provincial que gobierna y uno nacional que abandona”.

Nuestra provincia no cambia sus prioridades y una de ellas era terminar obras como la del Jardín Nº919 que inauguramos en #Necochea.



Un compromiso que también se ve reflejado en el nuevo Centro Integral Municipal que Milei había paralizado y logramos finalizar gracias al trabajo…

Durante la jornada, Kicillof y el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, recorrieron el Centro Integral Municipal (CIM), un espacio dedicado a fortalecer la integración comunitaria con actividades destinadas a niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. El proyecto fue finalizado con recursos municipales, tras haber sido paralizado por el Gobierno nacional en diciembre de 2023.

Asimismo, las autoridades firmaron convenios para fortalecer dos sedes del programa Envión, para 200 nuevas becas de Unidades de Desarrollo Infantil y para la puesta en valor del Sistema de Protección local. En tanto, junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, se hizo entrega de una ambulancia de alta complejidad para dar respuesta a pacientes en estado crítico.

Por último, Kicillof remarcó: “En la Provincia gobierna una fuerza política que invierte en educación y acompaña a los sectores populares”. “Estas son las ideas que siempre defendimos y las que nunca vamos a traicionar: vamos a seguir trabajando por mejorar la vida de los y las bonaerenses porque tenemos un mandato que nos dio el pueblo con su voto”, concluyó.