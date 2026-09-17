El gobernador Axel Kicillof encabezó la inauguración de un nuevo polo educativo en Florencio Varela y puso en funcionamiento un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y entregó dos ambulancias de alta complejidad.

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En ese marco, Kicillof afirmó: "Solo alguien que no conoce Florencio Varela puede creer que aquí no hace falta la presencia del Estado. Es mentira que la salud y la educación puedan ser reemplazadas por el sector privado: sin inversión pública solo hay abandono”. “Donde antes había un terreno baldío, hoy hay un polo educativo de primer nivel que les garantiza a cientos de pibes y pibas el acceso a la educación cerca de sus casas”, agregó.

"La diferencia entre el modelo que propone el Gobierno nacional y el que sostenemos nosotros en la Provincia es muy clara: se resume en que haya o no haya escuelas y centros de salud de calidad para nuestro pueblo”, sostuvo el Gobernador, y añadió: “Eliminar la escuela y la salud pública no es brindar libertad, sino todo lo contrario: es llevar a nuestra sociedad a una situación de profunda precariedad”.

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El mandatario provincial estuvo acompañado junto a la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi; la directora Ejecutiva de OPISU, Romina Barrios; y el intendente local, Andrés Watson.

A partir de una inversión de $9.079 millones, el polo educativo ubicado en Ingeniero Allan cuenta con dos nuevos edificios destinados a las Escuelas Primaria N°70 y la Secundaria N°65, lo que permite dar respuesta a la demanda del barrio al incorporar 720 nuevas vacantes.

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Por su parte, Terigi sostuvo: "Fortalecer la infraestructura escolar es generar oportunidades de progreso mediante el cumplimiento del derecho a la educación. Este Gobierno bonaerense escucha, responde las demandas de la sociedad y día a día reafirma el valor indispensable que tiene la escuela pública”.

El proyecto fue financiado por el OPISU y contempló también la construcción de un plaza con juegos infantiles y espacios deportivos. Al respecto, Barrios subrayó: “Nuestra mirada de la integración urbana implica que cada barrio cuente con las condiciones necesarias para que sus vecinos puedan desarrollar su vida cerca de sus casas. Estamos convencidos de que construir escuelas es también hacer política urbana”.

“Esta obra era necesaria para contar con un núcleo educativo que comprenda a los distintos niveles y garantizar así el acceso a la escuela pública de todos los pibes y pibas del barrio”, señaló Watson y expresó: “Esto que hacemos aquí parece una obra de otro país: mientras el Gobierno nacional se desentiende, contamos con una Provincia que nos acompaña, piensa en el bienestar de los vecinos de Florencio Varela y nos muestra que hay otro camino”.

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Durante la jornada, Kicillof y el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, inauguraron un nuevo CAPS que facilitará el acceso a la atención a vecinos y vecinas de los barrios San Jorge, Villa Argentina y Barrio Nuevo. Cuenta con 14 consultorios, enfermería, vacunatorio, farmacia con depósito, sala de observación, shock room, dormitorios, entre otros espacios. Además, se entregaron dos nuevas ambulancias de alta complejidad para fortalecer el sistema de emergencias.

Por último, Kicillof remarcó: "A pesar de que Javier Milei nos quiere asfixiar presupuestariamente, hoy estamos demostrando que en la provincia de Buenos Aires defendemos con inversión y hechos concretos la educación, la salud y el futuro de los bonaerenses”.