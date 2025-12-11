El gobernador Axel Kicillof encabezó el acto de inauguración del nuevo puente vecinal Gogna sobre el río Luján, una obra estratégica para la mitigación de inundaciones y la conexión entre el centro de la ciudad y los barrios de la zona oeste de la ciudad. Fue junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y el intendente local, Leonardo Boto.

Ads

En ese marco, Kicillof afirmó: “Esta es una zona que ha sufrido muchas inundaciones y en la que muchos prometieron soluciones, pero luego no hicieron nada: nosotros no hicimos promesas, nos comprometimos a planificar e invertir y aquí ya se pueden ver los resultados”. “Este puente forma parte de un proyecto mucho más amplio, que es resultado de la lucha de los vecinos y las vecinas de Luján: un plan de intervención sobre el río que viene a cambiar las condiciones de vida de toda la región” , agregó.

También reacondicionamos y equipamos la planta de reciclado Manuel Belgrano para fortalecer el cuidado ambiental y brindar a los cooperativistas mejores herramientas para el trabajo que realizan con tanto esfuerzo.



Nuestra prioridad va a ser siempre trabajar por un modelo… pic.twitter.com/nVNwCFizB5 — Axel Kicillof (@Kicillofok) December 11, 2025

Asimismo el Gobernador sostuvo: “Al costado del río ya se están instalando nuevos negocios gastronómicos: vienen porque con estas obras el río dejó de ser una amenaza y pasó a ser un lugar de descanso y un atractivo turístico”, y añadió: “Esto demuestra una vez más que es falsa la dicotomía entre Estado o mercado: aquí puede comprobarse que hacen falta los dos para que la región se desarrolle y surjan más y mejores oportunidades”.

Ads

La obra demandó una inversión de $3.217 millones -que incluye la construcción del puente de Los Huesos- y forma parte del Plan Maestro Integral para la Cuenca del Río Luján, cuyo objetivo es mejorar la capacidad de escurrimiento y prevenir inundaciones.

El nuevo puente de hormigón posee una calzada de 76,5 metros de largo y 8,3 metros de ancho, con dos carriles, veredas para la circulación peatonal, desagües pluviales e iluminación LED. Su estructura reemplaza al antiguo cruce que, debido a sus pilares, generaba un "efecto tapón" acumulando residuos y ramas durante las crecidas, lo que agravaba las inundaciones en la zona.

Ads

Al respecto, Katopodis subrayó: “Esta inauguración es parte de una inversión histórica que estamos realizando en la región y que incluye no solamente el ensanche del Río Luján para evitar inundaciones, sino además la urbanización de toda la traza”. “No es verdad que el pueblo esté en contra de la obra pública: los y las vecinas de Luján quieren un Estado eficiente y comprometido que ejecute este tipo de proyectos para pensar en un futuro mejor”, añadió.

“Estamos ante el estreno de una obra central para Luján, que era muy necesaria para que el río escurra y evitemos desbordes e inundaciones”, remarcó Boto y agregó: “Es el resultado de mucho esfuerzo y de la lucha que las y los vecinos sostuvieron durante muchos años: esta es la muestra de que, cuando hay decisión política, se pueden realizar en tiempo y forma las obras que mejoran la calidad de vida de nuestro pueblo”.

Durante la jornada, Kicillof junto a la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, inauguró formalmente la planta de reciclado “Manuel Belgrano”, que fue reacondicionada y equipada para que la cooperativa “Cielo Abierto Tres Estrellas” pueda llevar adelante tareas de clasificación y recolección diferenciada de residuos. En este marco, se puso en funcionamiento un autoelevador y se entregó maquinaria, equipamiento, mobiliario para el dictado de talleres, indumentaria a trabajadores y trabajadoras de cooperativas, kits de huerta y luminarias led para espacios verdes.