El gobernador Axel Kicillof tendrá esta semana una agenda cargada que combina gestión y campaña, con actividades en el conurbano y el interior bonaerense. El anuncio lo hizo el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quien estuvo acompañado por el ministro de Seguridad, Javier Alonso, y la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis.

Ads

En su repaso, Bianco se detuvo en la visita que el mandatario hará a la Ruta Provincial N°4, en el distrito de Tres de Febrero, donde se realiza una repavimentación y mejoras de señalización. Allí lanzó una chicana al intendente Diego Valenzuela: “Vamos a estar inaugurando ese tramo. Así no se queja de que no tiene obra pública”.

La agenda arranca el martes en Avellaneda, con la recorrida por la ampliación del muelle de Exxolgán en Dock Sud, una inversión de 95 millones de dólares para infraestructura y 48 millones para equipamiento portuario. Luego, en Morón, inaugurará el edificio de la Secundaria N°48 y entregará equipamiento médico al Hospital Luis Güemes. Más tarde visitará Ituzaingó para ampliar un edificio escolar y entregar vehículos policiales. El día terminará en Hurlingham con la repavimentación de la Ruta 4 —que también beneficia a Tres de Febrero y San Martín— y con la construcción del polideportivo de la Universidad Nacional de Hurlingham.

Ads

El miércoles se trasladará al interior bonaerense. En Azul entregará equipamiento hospitalario y una ambulancia de alta complejidad, la número 381 de su gestión. En Olavarría, entregará 60 viviendas, inaugurará la Casa de la Provincia y supervisará obras de pavimento y el Polo Judicial, con inversiones millonarias.

El jueves se moverá por la región capital. En Berisso visitará centros de desarrollo y recreativos, y entregará 497 escrituras. En Ensenada inaugurará un destacamento de bomberos en Punta Lara y otorgará 258 escrituras. La jornada finalizará en La Plata con la inauguración de la obra de Diagonal 74, la entrega de 415 escrituras y equipamiento del Ministerio de Ambiente.

Ads

Bianco remarcó que, pese al recorte de fondos nacionales, la Provincia sigue invirtiendo en obras públicas y servicios esenciales: “La agenda del Gobernador no cambia si está o no en campaña: se trata de seguir recorriendo la provincia, inaugurando obras y entregando equipamientos”, concluyó.