El gobernador Axel Kicillof desarrollará esta semana una agenda con actividades en Almirante Brown, General La Madrid y Bolívar, donde encabezará entregas de escrituras, inauguraciones de infraestructura educativa y sanitaria, además de anuncios vinculados con educación universitaria y ambiente.

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La agenda fue informada este lunes por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, durante la habitual conferencia de prensa en la Casa de Gobierno bonaerense.

Martes: escrituras e inauguración de un centro comunitario en Almirante Brown

La primera actividad será este martes en Almirante Brown, donde el mandatario entregará 1.427 escrituras en el marco del programa "Mi Escritura, Mi Casa".

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Luego, junto al intendente del distrito, inaugurará un nuevo SUM (Salón de Usos Múltiples) en el barrio Rayito del Sol, en Longchamps.

Según informó la Provincia, el espacio demandó una inversión de 725 millones de pesos y beneficiará a unas 4.000 personas, con actividades educativas, recreativas, culturales y de salud.

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Miércoles: General La Madrid y Bolívar

El miércoles, Kicillof viajará al interior bonaerense con actividades en General La Madrid y Bolívar.

En General La Madrid entregará 277 escrituras del programa Mi Escritura, Mi Casa y encabezará la inauguración de la ampliación de la Escuela Primaria N° 8, donde se construyeron nuevas aulas y dependencias para el equipo directivo.

La obra requirió una inversión cercana a los 100 millones de pesos, financiada por la Provincia a través del programa PEDI y ejecutada por el municipio.

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Además, firmará un convenio por 90 millones de pesos en el marco del programa Puentes, destinado a ampliar el centro universitario local que funciona desde 2023 y donde ya se dictan carreras financiadas por la Provincia y el municipio.

Nuevo CAPS y equipamiento para Bolívar

Más tarde, el gobernador se trasladará a Bolívar, donde inaugurará el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Ramón Carrillo.

El edificio cuenta con 473 metros cuadrados, seis consultorios destinados a atención general, odontología y ginecología, entre otras especialidades, y demandó una inversión de 287,2 millones de pesos.

Durante la visita también entregará 13 computadoras para incorporar la Historia de Salud Integrada, una de las iniciativas impulsadas por el Ministerio de Salud bonaerense para digitalizar la atención sanitaria.

Finalmente, Kicillof hará entrega de equipamiento del Ministerio de Ambiente al municipio, entre ellos un camión, especies nativas bonaerenses, bicicletas, kits para gestión del riesgo y emergencias climáticas, además de luminarias correspondientes al programa de eficiencia energética.