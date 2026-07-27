El gobernador Axel Kicillof comenzará su agenda pública de la semana con una actividad en La Plata, donde este martes encabezará la inauguración de la nueva sala de internación aguda del Hospital Interzonal Especializado Neuropsiquiátrico "Dr. Alejandro Korn", una de las principales instituciones de salud mental de la provincia de Buenos Aires.

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El anuncio fue realizado este lunes por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, durante la habitual conferencia de prensa semanal en Casa de Gobierno, acompañado por los ministros de Salud, Nicolás Kreplak, y de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez.

La actividad prevista para este martes consistirá en la inauguración de una importante obra de remodelación y refuncionalización del hospital, considerado el principal establecimiento neuropsiquiátrico público bonaerense.

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Según detalló Bianco, los trabajos comprendieron una intervención de 964 metros cuadrados, que incluyó la refuncionalización de la sala de atención de crisis, mejoras en la guardia, el área de ingreso, los sectores de internación y comedor, además de la remodelación de accesos, sanitarios, sala de profesionales, enfermería, cocina y espacios de estar para pacientes.

La inversión destinada a la obra fue de casi $4.000 millones, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud mental ante el aumento de situaciones de urgencia.

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"Es una obra muy necesaria ante la proliferación de situaciones de urgencia que estamos teniendo en todo el país y también en la provincia de Buenos Aires", señaló el ministro de Gobierno.

Bianco indicó además que, por el momento, es la única actividad oficial confirmada en la agenda pública del gobernador, aunque aclaró que durante la semana podrían incorporarse nuevos actos y recorridas que aún se encuentran en etapa de confirmación.

Tras repasar la agenda de Kicillof, el funcionario dedicó buena parte de la conferencia a cuestionar la marcha de la economía nacional y sostuvo que la recuperación que proyectaba el Gobierno de Javier Milei no se está verificando en la mayoría de los sectores productivos, especialmente en la industria y el comercio.