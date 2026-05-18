El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, tendrá una intensa agenda esta semana con actividades en distintos municipios bonaerenses. Habrá inauguraciones de jardines y centros universitarios, reuniones por la crisis del sistema de salud, entrega de viviendas y anuncios de inversión en infraestructura y ambiente.

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El detalle fue brindado este lunes por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, durante la habitual conferencia de prensa en Casa de Gobierno.

Martes en Avellaneda y reunión con intendentes por la salud

La agenda comenzará este martes en Avellaneda, donde Kicillof inaugurará el Jardín de Infantes N°918, una obra que demandó una inversión superior a los 300 millones de pesos.

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Más tarde, el mandatario encabezará en Casa de Gobierno una reunión con los 135 intendentes bonaerenses para analizar la situación del sistema de salud. Según explicó Bianco, el encuentro estará marcado por críticas al ajuste del gobierno nacional y la convocatoria a participar de la movilización federal en defensa de la salud pública prevista para el 20 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires.

“El sistema de salud está en una situación crítica desde la llegada de Milei”, afirmó el ministro, quien apuntó contra la desregulación de precios y la caída de ingresos de la población.

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Miércoles con foco en universidades en General Las Heras y Marcos Paz

El miércoles, Kicillof visitará General Las Heras para inaugurar el Centro Universitario N°52 del programa Puentes. Allí se reacondicionó un antiguo galpón ferroviario para convertirlo en aulas y espacios educativos, con una inversión provincial de 237 millones de pesos.

Luego, el gobernador se trasladará a Marcos Paz, donde participará de la ampliación del centro universitario local del programa Puentes, inaugurado el año pasado. La obra suma nuevas aulas y equipamiento tecnológico, con una inversión de 261 millones de pesos.

Jueves en Florencio Varela con actividades de Suteba y salud mental

La actividad del jueves será en Florencio Varela. Allí, el gobernador participará de la inauguración de la nueva sede sindical de SUTEBA y del nuevo edificio del centro de salud “Paulo Freire”, que integra la red de policonsultorios de IOMA.

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Además, encabezará una jornada vinculada al programa de salud mental “Entre Todos y Todas”, orientado a jóvenes bonaerenses. Desde el Gobierno provincial señalaron que el programa ya alcanzó a medio millón de estudiantes y que ahora incorporará a todos los equipos de orientación escolar para ampliar su alcance a un millón de jóvenes.

Viernes en Tornquist con viviendas, reciclado y maquinaria

La semana cerrará el viernes en Tornquist y distintas localidades del distrito.

Kicillof entregará 38 viviendas construidas mediante el programa Bonaerense II - Solidaridad con Municipios, con una inversión cercana a los 4 mil millones de pesos. Las casas cuentan con infraestructura completa, incluyendo cloacas, agua y pavimento.

También se firmarán convenios para ampliar la planta de residuos sólidos urbanos de Sierra de la Ventana y reforzar tareas de reciclado en el marco del programa “Mi Provincia Recicla”.

Entre los anuncios previstos figuran la entrega de un camión para recolección diferenciada, equipamiento, una chipeadora, una balanza para residuos y un tractor para mantenimiento.

Por último, el gobernador firmará un nuevo convenio del programa Puentes para ampliar el centro universitario de Tornquist, inaugurado en 2025.