Axel Kicillof participó del lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro “Universidad y Ciencia” donde criticó las políticas para el sector de parte del gobierno nacional.

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“Estamos viviendo un ataque sin precedentes contra la ciencia y la universidad argentina, que avanza tanto en lo salarial como en lo presupuestario: esto no es un simple ajuste, sino un plan de destrucción masiva de la educación pública y nuestro sistema científico”, afirmó este jueves el gobernador en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.

En ese marco, Kicillof destacó: “Lo que está ocurriendo es realmente muy grave: los docentes y los investigadores tienen sus sueldos por el piso, las transferencias se derrumbaron y las obras de infraestructura en universidades fueron paralizadas”. “Es tiempo de reflexionar acerca de qué pasaría si Milei continúa cuatro años más en el poder: este modelo nos está llevando a un estado de disolución nacional, en contra de lo que dice nuestra historia, nuestra cultura y nuestra identidad”, agregó.

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“No nos dejemos engañar: las masivas movilizaciones que hubo en los últimos años nos demostraron que nuestra sociedad sigue valorando y defendiendo a la universidad pública y gratuita”, expresó el Gobernador y añadió: “Puede ser que haya sectores que estén desmotivados, pero para eso nació el Movimiento Derecho al Futuro: para que todos y todas las que no quieren estas políticas cuenten con una herramienta y un espacio para pensar y construir el futuro de la Argentina”.

Asimismo, Kicillof remarcó: “En una etapa de mucha turbulencia a nivel mundial, vemos como todos los gobiernos del planeta están protegiendo sus industrias y cuidando al máximo cada uno de los puestos de trabajo”. “Javier Milei es el único que va a contramano y entrega los recursos nacionales, desprotege la mano de obra local y aplica políticas del Consenso de Washington que ya están perimidas”, señaló.

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“Mientras el sistema global se está rediseñando, debemos volver a pensar qué producimos y cómo nos insertamos internacionalmente. Argentina no puede volver a caer en el falso dilema de tener que elegir entre campo o industria: debemos ser nosotros mismos quienes le demos valor agregado a nuestras materias primas, y eso se logra con tecnología y conocimiento”, afirmó Kicillof y agregó: “Desfinanciar la ciencia y la universidad nos lleva a la destrucción de nuestro entramado productivo y facilita el programa de un Gobierno nacional que quiere torcer el futuro de la Argentina”.

Por último, Kicillof remarcó: “Hay otro camino y lo tenemos que construir nosotros. Con la premisa de que no hay desarrollo autónomo sin ciencia y educación, los invito a trabajar juntos y a no perder el tiempo en discusiones internas. Tenemos una inmensa tarea por delante: plantar la bandera de la industria nacional y la defensa de la ciencia, la universidad y la soberanía”.

Estuvieron presentes miembros del gabinete provincial; legisladores; intendentes; y representantes del sector científico, universitario y tecnológico.