Lanzan plan de prevención y cuidado ante suicidios: "La salud mental hoy es prioridad para la Provincia", dijo Kicillof
Como parte del plan se ampliará a 24 horas el 0800 de Salud Mental. Las cifras que presentó el gobierno. "Superan la suma de los accidentes de tránsito fatales más los homicidios de toda índole", señalaron.
El gobernador Axel Kicillof presentó el Plan Provincial de Prevención y Cuidados ante la Problemática del Suicidio, que contempla medidas de prevención, atención, capacitación y articulación entre distintas áreas del Estado bonaerense.
Participaron los ministros de Salud, Nicolás Kreplak; de Seguridad, Javier Alonso; y la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi.
Kicillof sostuvo que lo que “en el último tiempo es que ha habido un incremento sistemático sustancial, y que continúa este año, porque una parte de lo que ocurrió del incremento ocurrido entre el año pasado y el anterior puede atribuirse a la modificación en el cómputo, en la capacidad de captación, pero este año seguimos con números elevados y crecientes en materia de suicidios”. “Es decir, que los suicidios se han convertido en la principal causa de muerte violenta en nuestra provincia de Buenos Aires”, acotó.
“La cuestión de la salud mental es algo que nos viene preocupando y en lo que venimos trabajando desde el comienzo de la gestión. Y el punto de inflexión es que la pandemia no solo incrementó este tipo de dolencias y de padecimiento, sino que además los hizo más visibles durante la pandemia y después de la pandemia”, aseguró. “El punto principal del anuncio de hoy: la salud mental hoy es prioridad para la provincia de Buenos Aires”, remarcó.
Kreplak, cifras alarmantes
Durante la conferencia se destacó que los casos estaban subcomputados por lo que se hizo en el último tiempo un trabajo coordinado con el Ministerio Público de la provincia para tomar dimensión real del problema. El ministro Nicolás Kreplak fue el encargado de presentar la actualización epidemiológica elaborada a partir de la integración de registros de Salud y Seguridad. En ese sentido, indicó que “en los últimos tres años tenemos un 42% de aumento de las internaciones y un 52% de aumento de las consultas externas en la postpandemia".
“Hay mucha más dificultad en encontrar comunidad en grandes partes de nuestro sector, de nuestra población, que aún teniendo relaciones con otros, quizás a través de la virtualidad, se pierde la densidad del espacio común, del espacio de escucha. Esos son problemas que vienen caracterizando o que vienen complejizando los padecimientos subjetivos que llevan, entre otras cosas, al suicidio”, aseguró.
Respecto a las estadísticas, indicó que para el año 2025 “en nuestro país hay 5.209 suicidios, son 14 suicidios por día, de los cuales 1.979 son en la provincia de Buenos Aires, 5,4 suicidios por día”. “Entre los 20 y los 39 años se concentra el 43% de los suicidios en ese grupo etario en particular, que es la principal causa de muerte violenta del año 23, pero que además el 80% de las personas que se suicidan son varones”, se explayó.
Además, contó los más de 5 mil casos “superan la suma de los accidentes de tránsito fatales más los homicidios de toda índole, no solo los homicidios en ocasión de robo”. “En total fueron 1.676 homicidios, 3.583 accidentes fatales en la vía pública y 5.200 suicidios. Esa es la dimensión real que estamos hablando”, señaló.
Cuatro ejes del Plan Provincial de Prevención y Cuidados ante la Problemática del Suicidio:
- Prevención, atención y cuidados:
- El 0800 de Salud Mental (0800-222-5462) pasará a funcionar las 24 horas, todos los días.
- Incorporación de más de 100 profesionales (psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales) para reforzar guardias e internaciones.
- Presentación de una nueva guía clínica para prevención, abordaje y continuidad de cuidados ante ideación e intentos de suicidio y para posvención.
- Acompañamiento específico a los municipios con mayores tasas de suicidio, con estrategias territoriales y análisis epidemiológico.
- Próxima apertura de dos nuevos Centros Comunitarios de Salud Mental en Merlo y La Matanza, además de la ampliación de salas de internación en hospitales generales.
- Continuidad del programa “La salud mental es entre todas y todos” en escuelas secundarias, que desde 2022 alcanzó a más de 608 mil jóvenes.
- Fortalecimiento del Consejo Joven de Salud Mental, con participación de estudiantes y jóvenes en el diseño de políticas públicas y elaboración de materiales de prevención.
- Formación y Capacitación: Curso de prevención y abordaje del suicidio en adolescencias y juventudes para trabajadores de la Administración Pública provincial. Ya alcanzó a 3.532 personas y se proyecta llegar a 6.532 en diciembre.
- Articulación interministerial y territorial:
- Fortalecimiento de la Subcomisión Interministerial para la Prevención y Abordaje del Suicidio en Adolescencias y Juventudes, que articula Salud, Educación, Comunicación, Seguridad, Desarrollo de la Comunidad, Justicia, Mujeres y Niñez.
- Nuevas herramientas para municipios y equipos territoriales: lineamientos para planes locales de prevención, guía para mesas intersectoriales -ya existen en 80 municipios-, materiales sobre varones y suicidio, posvención y una guía específica para el abordaje responsable del suicidio en medios de comunicación.
- Sensibilización y prevención: Lanzamiento de una campaña provincial de prevención con spots, contenidos para redes y materiales para escuelas, clubes y espacios culturales. Se trabajará articuladamente con los 135 municipios y organizaciones de la comunidad para que se sumen a la difusión.
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