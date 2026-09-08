El gobernador Axel Kicillof presentó el Plan Provincial de Prevención y Cuidados ante la Problemática del Suicidio, que contempla medidas de prevención, atención, capacitación y articulación entre distintas áreas del Estado bonaerense.

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Participaron los ministros de Salud, Nicolás Kreplak; de Seguridad, Javier Alonso; y la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi.

Kicillof sostuvo que lo que “en el último tiempo es que ha habido un incremento sistemático sustancial, y que continúa este año, porque una parte de lo que ocurrió del incremento ocurrido entre el año pasado y el anterior puede atribuirse a la modificación en el cómputo, en la capacidad de captación, pero este año seguimos con números elevados y crecientes en materia de suicidios”. “Es decir, que los suicidios se han convertido en la principal causa de muerte violenta en nuestra provincia de Buenos Aires”, acotó.

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“La cuestión de la salud mental es algo que nos viene preocupando y en lo que venimos trabajando desde el comienzo de la gestión. Y el punto de inflexión es que la pandemia no solo incrementó este tipo de dolencias y de padecimiento, sino que además los hizo más visibles durante la pandemia y después de la pandemia”, aseguró. “El punto principal del anuncio de hoy: la salud mental hoy es prioridad para la provincia de Buenos Aires”, remarcó.

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Kreplak, cifras alarmantes

Durante la conferencia se destacó que los casos estaban subcomputados por lo que se hizo en el último tiempo un trabajo coordinado con el Ministerio Público de la provincia para tomar dimensión real del problema. El ministro Nicolás Kreplak fue el encargado de presentar la actualización epidemiológica elaborada a partir de la integración de registros de Salud y Seguridad. En ese sentido, indicó que “en los últimos tres años tenemos un 42% de aumento de las internaciones y un 52% de aumento de las consultas externas en la postpandemia".

“Hay mucha más dificultad en encontrar comunidad en grandes partes de nuestro sector, de nuestra población, que aún teniendo relaciones con otros, quizás a través de la virtualidad, se pierde la densidad del espacio común, del espacio de escucha. Esos son problemas que vienen caracterizando o que vienen complejizando los padecimientos subjetivos que llevan, entre otras cosas, al suicidio”, aseguró.

Respecto a las estadísticas, indicó que para el año 2025 “en nuestro país hay 5.209 suicidios, son 14 suicidios por día, de los cuales 1.979 son en la provincia de Buenos Aires, 5,4 suicidios por día”. “Entre los 20 y los 39 años se concentra el 43% de los suicidios en ese grupo etario en particular, que es la principal causa de muerte violenta del año 23, pero que además el 80% de las personas que se suicidan son varones”, se explayó.

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Además, contó los más de 5 mil casos “superan la suma de los accidentes de tránsito fatales más los homicidios de toda índole, no solo los homicidios en ocasión de robo”. “En total fueron 1.676 homicidios, 3.583 accidentes fatales en la vía pública y 5.200 suicidios. Esa es la dimensión real que estamos hablando”, señaló.

Cuatro ejes del Plan Provincial de Prevención y Cuidados ante la Problemática del Suicidio: