Kicillof le contesta a Milei en conferencia de prensa tras el fallo favorable para la Argentina en el caso YPF
El Gobernador bonaerense se pronunciará oficialmente este lunes a las 9.00 desde La Plata, en medio de los cruces con Casa Rosada por la victoria judicial.
Axel Kicillof encabezará este lunes una conferencia de prensa para fijar posición tras el reciente fallo favorable para la Argentina en el caso YPF que busca adjudicarse el Gobierno de Javier Milei.
La convocatoria surge luego de que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York anulara la condena de primera instancia que obligaba a la Argentina a pagar más de u$s16.000 millones.
Para Kicillof, esta resolución no solo es un alivio financiero, sino una validación política de la decisión tomada en 2012 bajo la presidencia de Cristina Kirchner.
Vale destacar que Milei se arrogó el fallo y cargó contra el Gobernador: “Tuvimos que venir a arreglar las cagadas de Kicillof”. Y el mandatario le respondió en redes: “Milei se disfraza con el mameluco de YPF, pero nunca la defendió: Actuó como empleado de intereses extranjeros.”
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